Кто купается в деньгах на удалёнке: эти регионы лидируют по числу предложений по дистанционной работе

В российских регионах наблюдается рост предложений работы в удалённом формате

С начала января по конец ноября 2025 года на рынке труда было зарегистрировано свыше 900 тысяч предложений работы, предусматривающих дистанционный формат занятости.

Фото: https://unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free Рука указывает на растущий финансовый график на планшете

Региональное распределение удалённых вакансий

Лидирующие позиции по количеству предложений удалённой работы занимают Москва, где размещено более 230 тысяч вакансий (25% от общего числа), Санкт-Петербург с более чем 60 тысячами (6%), а также Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан.

Наиболее значительный подъем в потребности специалистов, работающих удалённо, наблюдается в регионах: в Забайкальском крае количество таких вакансий выросло на 119% по сравнению с прошлым годом, в Чукотском автономном округе — на 88%, в Амурской области — на 65%.

Уровень зарплат в сфере удалённой работы

Средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях для сотрудников, работающих в удаленном формате, по результатам 2025 года достигла 71 тысячи рублей, что на 30% превосходит значение за аналогичный период прошлого года. Наиболее высокие доходы предлагают руководящим должностям (более 179 тысяч рублей), а также специалистам в области стратегии и консалтинга (около 122 тысяч рублей), согласно "Ъ".