Золотая рыбка Архангельской области: бюджет получил значительные поступления

Архангельская область демонстрирует успехи в рыбной отрасли

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова охарактеризовала итоги года в региональной сфере как положительные: все задачи по экспорту рыбы и краба успешно выполнены.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ River port of Arkhangelsk (01)

Исполнение квот

Бажанова отметила, что предприятия активно задействованы для поставки продукции как на внутренний, так и на зарубежный рынки. Более 150 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей занимаются рыбным промыслом в регионе, количество работников в отрасли составляет около 1500 человек.

Финансовые поступления

За десять месяцев текущего года поступления в бюджет от рыболовов составили 1,66 миллиарда рублей. Объем добытых водных биоресурсов за одиннадцать месяцев превысил 50 тысяч тонн. Годом ранее рыбаки поймали более 69 тысяч тонн рыбы, сообщает Fishnews.