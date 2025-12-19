Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Золотая рыбка Архангельской области: бюджет получил значительные поступления

Архангельская область демонстрирует успехи в рыбной отрасли
Экономика

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова охарактеризовала итоги года в региональной сфере как положительные: все задачи по экспорту рыбы и краба успешно выполнены.

River port of Arkhangelsk (01)
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
River port of Arkhangelsk (01)

 Исполнение квот

Бажанова отметила, что предприятия активно задействованы для поставки продукции как на внутренний, так и на зарубежный рынки. Более 150 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей занимаются рыбным промыслом в регионе, количество работников в отрасли составляет около 1500 человек.

Финансовые поступления

За десять месяцев текущего года поступления в бюджет от рыболовов составили 1,66 миллиарда рублей. Объем добытых водных биоресурсов за одиннадцать месяцев превысил 50 тысяч тонн. Годом ранее рыбаки поймали более 69 тысяч тонн рыбы, сообщает Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
