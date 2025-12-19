Золотая рыбка Архангельской области: бюджет получил значительные поступления

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова охарактеризовала итоги года в региональной сфере как положительные: все задачи по экспорту рыбы и краба успешно выполнены.
Бажанова отметила, что предприятия активно задействованы для поставки продукции как на внутренний, так и на зарубежный рынки. Более 150 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей занимаются рыбным промыслом в регионе, количество работников в отрасли составляет около 1500 человек.
За десять месяцев текущего года поступления в бюджет от рыболовов составили 1,66 миллиарда рублей. Объем добытых водных биоресурсов за одиннадцать месяцев превысил 50 тысяч тонн. Годом ранее рыбаки поймали более 69 тысяч тонн рыбы, сообщает Fishnews.
