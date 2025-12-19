Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Франция продолжает рубить сук, на котором сидит: экспорт в Россию существенно сократился

Французский экспорт в Россию резко сократился из-за санкций ЕС
Экономика

Согласно данным Евростата, санкции Евросоюза, направленные против России, существенно сократили экспорт Франции на российский рынок, лишив ее более половины объёма прежних поставок.

Деньги
Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Падение объёмов экспорта

За первые десять месяцев текущего года французский экспорт в Россию составил 3,3 миллиарда евро, что значительно меньше, чем 7,3 миллиарда евро, зафиксированные за аналогичный период 2021 года. В результате, после введения ограничений, Франция потеряла 55% своего экспортного потенциала в направлении России.

Сокращение ежемесячных доходов

Среднемесячный доход Франции от экспорта в Россию уменьшился в 2,2 раза. Если в 2021 году он составлял 733,8 миллиона евро, то в текущем году этот показатель снизился до 330,7 миллиона евро.

Реакция России на санкции

Российская экономика с 2022 года функционирует в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада. В отношении России было введено значительное количество ограничений, общее число которых, по данным агентства, приближается к 31 тысяче.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна успешно адаптируется к санкционному режиму и что у Запада недостаточно воли признать неэффективность введенных мер. Критика санкций также звучит и в самих западных странах, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
