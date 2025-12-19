Франция продолжает рубить сук, на котором сидит: экспорт в Россию существенно сократился

Французский экспорт в Россию резко сократился из-за санкций ЕС

Согласно данным Евростата, санкции Евросоюза, направленные против России, существенно сократили экспорт Франции на российский рынок, лишив ее более половины объёма прежних поставок.

Падение объёмов экспорта

За первые десять месяцев текущего года французский экспорт в Россию составил 3,3 миллиарда евро, что значительно меньше, чем 7,3 миллиарда евро, зафиксированные за аналогичный период 2021 года. В результате, после введения ограничений, Франция потеряла 55% своего экспортного потенциала в направлении России.

Сокращение ежемесячных доходов

Среднемесячный доход Франции от экспорта в Россию уменьшился в 2,2 раза. Если в 2021 году он составлял 733,8 миллиона евро, то в текущем году этот показатель снизился до 330,7 миллиона евро.

Реакция России на санкции

Российская экономика с 2022 года функционирует в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада. В отношении России было введено значительное количество ограничений, общее число которых, по данным агентства, приближается к 31 тысяче.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна успешно адаптируется к санкционному режиму и что у Запада недостаточно воли признать неэффективность введенных мер. Критика санкций также звучит и в самих западных странах, пишет РИА Новости.