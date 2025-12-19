Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты

Россияне всё меньше используют банковские карты

К концу 2025 году использование банковских карт в качестве основного средства платежа значительно сократилось, пропустив вперед более современные методы, такие как Система быстрых платежей (СБП), оплата через QR-коды и биометрическая идентификация.

Фото: https://unsplash.com by Nathana Rebouças is licensed under Free Человек прикладывает пластиковую карту к POS-терминалу

Усиление тенденции в 2026 году

Прогнозируется, что в следующем году данная тенденция станет еще более выраженной. Этому способствуют изменения в законодательстве, регулирующем сферу платежей. Аналитики полагают, что наибольшее воздействие окажет внедрение налога на добавленную стоимость (НДС) на расчеты и распространение единого QR-кода.

Сокращение использования карт: первые признаки

Статистика Центрального Банка России показывает, что общее количество выпущенных банковских карт в третьем квартале 2025 года составило 531,4 миллиона, уменьшившись на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Несмотря на незначительность цифр, данное уменьшение стало первым за последние семь лет, пишет "Ъ".