Дышать дымом станет дороже: табачные акцизы в России взлетят

С 1 января 2026 года в России проиндексируют акцизы на табачную продукцию
Экономика

С 1 января 2026 года в России будут проиндексированы акцизы на табачную продукцию, включая трубочный, курительный и жевательный табак.

Рука указывает на растущий финансовый график на планшете
Фото: https://unsplash.com by rc.xyz NFT gallery is licensed under Free
Рука указывает на растущий финансовый график на планшете

Об этом сообщил Евгений Федотов, глава табачного консалтингового агентства Fedotov Group и замглавы комиссии по табачной и никотинсодержащей продукции "Опоры России".

Подробности о ставках акцизов

Федотов рассказал, что принятые поправки, подписанные президентом, предусматривают ежегодную индексацию акцизов на 2026-2028 годы. В частности, ставка на трубочный, кальянный и жевательный табак составит 5 183 рублей за килограмм в 2026 году и 5 390 рублей в 2027 году. Для сигар акцизы будут установлены на уровне 351 рубль за штуку в 2026 году и 365 рублей в 2027 году.

 Сигареты и папиросы

Для сигарет и папирос будет применяться формула расчета акцизов, однако минимальный порог также увеличивается: не менее 4 452 рублей за тысячу штук в 2026 году и не менее 4 630 рублей за тысячу штук в 2027 году.

 Поступления в бюджет

Российский бюджет в 2026–2028 годах ожидает получить около 3,4 триллиона рублей от табачной и никотиновой индустрии, что составит значительную долю доходов страны, отметил Федотов, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
