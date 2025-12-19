Кошельки ростовчан не скоро опустошатся? Цены на бензин пошли вниз

В Ростовской области зафиксировано снижение цен на бензин

Аналитики зафиксировали снижение стоимости бензина за литр в Ростовской области. Цена уменьшилась на 20 копеек, опустившись с 66,75 до 66,55 рубля.

Фото: https://unsplash.com by Jamie Antoine is licensed under Free Заправочный пистолет в баке

Как обстоят дела

В частности, отмечено падение цены на литр топлива марки АИ-92. Теперь за него просят 62,17 рубля, тогда как неделей ранее цена составляла 62,46 рубля, пишет rostovgazeta.ru.

Снижение цены коснулось и бензина АИ-95. За прошедшую неделю эта марка стала дешевле на 15 копеек и теперь стоит 68,75 рубля за литр. Вместе с тем, цены на бензин АИ-98 и выше незначительно выросли — на 5 копеек, достигнув отметки в 88,75 рубля. Дизельное топливо также стало дороже. Его цена на АЗС Ростовской области выросла с 70,9 рубля до 71 рубля за литр.

Обзор цен по России и ЮФО

В целом по России, по данным на середину декабря 2025 года, наблюдается снижение цен на бензин на 0,1%. Падение стоимости к концу ноября составило 0,3%, однако, если сравнивать с декабрем прошлого года, то цены выросли на 10,9%.

В среднем по стране бензин стоит 64,7 рубля. Стоимость АИ-92 составляет 61,46 рубля, АИ-95 — 66,76 рубля. Бензин АИ-98 и выше обойдется в 88,77 рубля за литр.

Дизельное топливо в среднем по стране продается по 75,76 рубля за литр.

В Южном федеральном округе средняя цена на бензин составляет 66,78 рубля. Дизельное топливо в округе стоит 72,18 рубля, АИ-92 — 62,65 рубля, а АИ-95 — 69,51 рубля за литр. Цена на бензин марки АИ-98 и выше составляет 89,89 рубля.