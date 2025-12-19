Феномен огуречной инфляции: как он появился и стал вирусным

Автор телеграм-канала MMI и экономист банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов в эфире программы "Инвестиционный час" рассказал о том, как возник мем об инфляции огурца.
Суворов напомнил, что в 2022 году цены на огурцы выросли на 7,6%, в 2023 году — на 18,3%, а в 2024-м — на 28,5%, сообщает Радио РБК.
Суворов пояснил, что мем об инфляции огурца появился в комментариях на канале MMI. Он отметил, что огурцы и помидоры являются высоковолатильными компонентами в потребительской корзине, и часто инфляция рассматривается без учета этих "зашумленных" позиций.
В посте от 20 марта 2025 года в канале MMI говорилось о замедлении недельного роста инфляции из-за снижения цен на огурцы. Суворов указал, что когда огурцы начинают дешеветь, это временное явление, и их цена обычно поднимается осенью. Он подчеркнул, что это никак не влияет на общий прогноз инфляции.
Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".