Феномен огуречной инфляции: как он появился и стал вирусным

Инфляция огурца стала вирусным мемом — экономист Суворов

Автор телеграм-канала MMI и экономист банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов в эфире программы "Инвестиционный час" рассказал о том, как возник мем об инфляции огурца.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы на грядке

Суворов напомнил, что в 2022 году цены на огурцы выросли на 7,6%, в 2023 году — на 18,3%, а в 2024-м — на 28,5%, сообщает Радио РБК.

Уточнение о мемах и инфляции

Суворов пояснил, что мем об инфляции огурца появился в комментариях на канале MMI. Он отметил, что огурцы и помидоры являются высоковолатильными компонентами в потребительской корзине, и часто инфляция рассматривается без учета этих "зашумленных" позиций.

Анализ цен на огурцы

В посте от 20 марта 2025 года в канале MMI говорилось о замедлении недельного роста инфляции из-за снижения цен на огурцы. Суворов указал, что когда огурцы начинают дешеветь, это временное явление, и их цена обычно поднимается осенью. Он подчеркнул, что это никак не влияет на общий прогноз инфляции.