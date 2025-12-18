Дефицит в миллионы: бюджет Ижевска станет бюджетом выживания

Депутаты Ижевска приняли бюджет с дефицитом в размере 259,8 млн рублей

Депутаты городской думы Ижевска приняли бюджет с дефицитом в размере 259,8 млн рублей на сессии 18 декабря. Коммунисты, находясь в меньшинстве, выразили критику по поводу структуры доходов муниципальной казны, заявив, что это будет бюджет выживания, а не развития.

Фото: commons.wikimedia.org by Clever Life, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пригородный вокзал Ижевск

Финансовые показатели

Согласно принятому решению, доходы бюджета Ижевска составят 33,5 млрд рублей, тогда как расходы — 33,76 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы запланированы в размере 12,8 млрд рублей, а безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов — 20,7 млрд рублей. Фракция КПРФ выступила с критикой данного соотношения.

Критика структуры доходов

Коммунист Иван Гвоздак отметил, что большая часть бюджета является безвозмездными поступлениями из федерального и республиканского бюджетов. Он подчеркнул, что из 13 млрд рублей собственных доходов, на НДФЛ приходится 8,5 млрд рублей, а на налог на имущество — около 1,5 млрд рублей. Эта структура вызывает озабоченность по поводу выполнения потолка доходов, сообщает udm-info.ru.

Экономическая ситуация

Гвоздак указал на стагнацию экономики и промышленности в стране и Удмуртии. По его прогнозам, валовый внутренний продукт вырастет всего на 1% в 2025 году, что в три раза ниже показателей предыдущего года. Уровень инвестиций также обещает не превысить 1,5% к концу 2025 году.

Влияние налогов

Увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% в 2026 году и сокращение числа предприятий, имеющих право на налоговые льготы, гонит цены вверх и сокращает потребительский спрос, что может негативно повлиять на малый бизнес и, соответственно, на доходы казны. Несмотря на это, депутаты не учли критику и приняли параметры бюджета.

Структура расходов

Наибольшая доля бюджета будет направлена на образование — 56,9% от всех расходов. На исполнение обязательств в разделе "Национальная экономика" выделят 22,2%. На третьем месте находятся расходы на ЖКХ, которые составят 9,8% от общего бюджета.