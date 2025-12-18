Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для рассады в январе рекомендуют 12–14 часов искусственного освещения
Пугачёва согласна выступать на корпоративах за 32 млн рублей
Астрономы обнаружили экзопланету PSR J2322-2650b с крайне "тесной" орбитой
Троллейбус Синара-6254 из Челябинска тестируют на улицах Новосибирска
Поезда в Крым получат дополнительные купейные вагоны
Рост заболеваемости гриппом продолжится после каникул — эпидемиолог Онищенко
У острова Ормуз вода стала кроваво-красной, кадры облетели мир — Metro
Вера Сотникова готова приютить у себя Ларису Долину
Ежедневная очистка кэша замедляет работу смартфона — аналитик Муртазин

Дефицит в миллионы: бюджет Ижевска станет бюджетом выживания

Депутаты Ижевска приняли бюджет с дефицитом в размере 259,8 млн рублей
Экономика

Депутаты городской думы Ижевска приняли бюджет с дефицитом в размере 259,8 млн рублей на сессии 18 декабря. Коммунисты, находясь в меньшинстве, выразили критику по поводу структуры доходов муниципальной казны, заявив, что это будет бюджет выживания, а не развития.

Пригородный вокзал Ижевск
Фото: commons.wikimedia.org by Clever Life, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пригородный вокзал Ижевск

 Финансовые показатели

Согласно принятому решению, доходы бюджета Ижевска составят 33,5 млрд рублей, тогда как расходы — 33,76 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы запланированы в размере 12,8 млрд рублей, а безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов — 20,7 млрд рублей. Фракция КПРФ выступила с критикой данного соотношения.

 Критика структуры доходов

Коммунист Иван Гвоздак отметил, что большая часть бюджета является безвозмездными поступлениями из федерального и республиканского бюджетов. Он подчеркнул, что из 13 млрд рублей собственных доходов, на НДФЛ приходится 8,5 млрд рублей, а на налог на имущество — около 1,5 млрд рублей. Эта структура вызывает озабоченность по поводу выполнения потолка доходов, сообщает udm-info.ru.

Экономическая ситуация

Гвоздак указал на стагнацию экономики и промышленности в стране и Удмуртии. По его прогнозам, валовый внутренний продукт вырастет всего на 1% в 2025 году, что в три раза ниже показателей предыдущего года. Уровень инвестиций также обещает не превысить 1,5% к концу 2025 году.

 Влияние налогов

Увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% в 2026 году и сокращение числа предприятий, имеющих право на налоговые льготы, гонит цены вверх и сокращает потребительский спрос, что может негативно повлиять на малый бизнес и, соответственно, на доходы казны. Несмотря на это, депутаты не учли критику и приняли параметры бюджета.

 Структура расходов

Наибольшая доля бюджета будет направлена на образование — 56,9% от всех расходов. На исполнение обязательств в разделе "Национальная экономика" выделят 22,2%. На третьем месте находятся расходы на ЖКХ, которые составят 9,8% от общего бюджета.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Последние материалы
Астрономы обнаружили экзопланету PSR J2322-2650b с крайне "тесной" орбитой
Троллейбус Синара-6254 из Челябинска тестируют на улицах Новосибирска
Деревянные и подвесные ёлки используют вместо живых деревьев — C. B. RADAR
Три занятия пилатесом в неделю ускоряют реабилитацию — Boa Forma
Поезда в Крым получат дополнительные купейные вагоны
Печёночный торт готовят из тонких блинчиков
Комнатные растения снижают проявление зимней хандры
Рост заболеваемости гриппом продолжится после каникул — эпидемиолог Онищенко
У острова Ормуз вода стала кроваво-красной, кадры облетели мир — Metro
Судьбоносные встречи ждут Раков, Дев, Скорпионов и Водолеев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.