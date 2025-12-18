Израиль открывает энергетический портал в Египет: газ за $35 млрд — Европа ликует

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Израиль и Египет заключили масштабное газовое соглашение на $35 млрд
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду анонсировал одобрение экспортного соглашения по продаже природного газа Египту на впечатляющую сумму в 35 миллиардов долларов. 

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Соглашение на 15 лет

Этот контракт стал самым масштабным в истории энергетического сектора страны. Соглашение, рассчитанное на 15 лет поставок, заключено несмотря на сложные отношения между странами из-за конфликта в секторе Газа, сообщает infobae.

Нетаньяху сообщил, что поставки газа в Египет будут осуществляться через американскую компанию Chevron, ключевого оператора израильских месторождений в Восточном Средиземноморье. По официальным оценкам, около половины доходов от контракта поступит непосредственно в государственный бюджет Израиля.

СПГ для Европы

Для Египта израильский газ имеет важное значение не только для внутреннего потребления, но и для обеспечения работы заводов по сжижению и реэкспорту сжиженного природного газа в Европу, которая стремится диверсифицировать энергоснабжение после прекращения поставок трубопроводного газа из России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
