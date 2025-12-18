Metro делает ставку на Россию: 93 гипермаркета с локальными IT-решениями

В 2024/25 финансовом году немецкий ритейлер Metro вложил в российские магазины 43 млн евро. Это на 13,2% превышает объём инвестиций предыдущего года.
Представитель Metro AG сообщил, что указанные средства были направлены на поддержку функционирования бизнеса в России, особое внимание уделялось развитию IT-инфраструктуры.
Подчёркивается, что сейчас ритейлер полностью перешёл на использование местных IT-решений и сервисов, не зависящих от остальной группы компаний, пишут Известия.
По данным за 2024/25 финансовый год, выручка Metro в России достигла 2,6 млрд евро, продемонстрировав рост на 6,7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Михаил Бурмистров, генеральный директор "Infoline-аналитики", отметил, что Metro присутствует на российском рынке уже 25 лет. Первые магазины Metro Cash & Carry были открыты в Москве в 2001 году.
В середине 2010-х годов компания занимала лидирующие позиции среди иностранных ритейлеров в России по объёму выручки.
На конец 2025 года Metro управляет 93 гипермаркетами, расположенными в 51 регионе России.
Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.