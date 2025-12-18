Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Metro делает ставку на Россию: 93 гипермаркета с локальными IT-решениями

Немецкая Metro увеличила инвестиции в российские магазины на 13,2%
Экономика

В 2024/25 финансовом году немецкий ритейлер Metro вложил в российские магазины 43 млн евро. Это на 13,2% превышает объём инвестиций предыдущего года.

Moscow, Prospect Mira 211, Metro store at Zolotoy Vavilon (31647839536)
Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Moscow, Prospect Mira 211, Metro store at Zolotoy Vavilon (31647839536)

Инвестиции в поддержку бизнеса:

Представитель Metro AG сообщил, что указанные средства были направлены на поддержку функционирования бизнеса в России, особое внимание уделялось развитию IT-инфраструктуры.

Подчёркивается, что сейчас ритейлер полностью перешёл на использование местных IT-решений и сервисов, не зависящих от остальной группы компаний, пишут Известия.

Финансовые результаты

По данным за 2024/25 финансовый год, выручка Metro в России достигла 2,6 млрд евро, продемонстрировав рост на 6,7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Оценка рынка

Михаил Бурмистров, генеральный директор "Infoline-аналитики", отметил, что Metro присутствует на российском рынке уже 25 лет. Первые магазины Metro Cash & Carry были открыты в Москве в 2001 году.

В середине 2010-х годов компания занимала лидирующие позиции среди иностранных ритейлеров в России по объёму выручки.

На конец 2025 года Metro управляет 93 гипермаркетами, расположенными в 51 регионе России.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
