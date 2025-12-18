Виртуальный табак под запретом: Госдума объявила войну онлайн-торговле

На пленарном заседании депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на блокировку веб-сайтов, занимающихся онлайн-продажей табачной и никотиносодержащей продукции. Заседание транслировалось на интернет-портале нижней палаты парламента.
Нововведения предусматривают возможность блокировки сайтов, предлагающих табак в онлайн-режиме, без необходимости судебного разбирательства. Эти ресурсы будут включены в реестр веб-сайтов, распространяющих информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации, пишет Газета.Ru.
Законопроект также обязывает владельцев веб-сайтов осуществлять мониторинг своих ресурсов на предмет появления предложений о продаже табачных изделий и продукции, содержащей никотин.
