Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мигающий индикатор указывает на повышенный риск поломки
Бактерия из кефира подавила маркеры иммунного старения — gazeta.ru
Позитивное подкрепление решает бытовые проблемы с собакой
Французские тосты в духовке подходят для бранча — The Spruce Eats
Немецкая Metro увеличила инвестиции в российские магазины на 13,2%
Лариса Долина выплатила 4,48 млн рублей риелтору при продаже квартиры в Хамовниках
Около трети Великой Китайской стены оказалось разрушено — историки
Угги вошли в зимние образы 2026 года как акцентная обувь — Harper’s Bazaar
Случайная реакция на лай собаки провоцирует закрепление привычки

Виртуальный табак под запретом: Госдума объявила войну онлайн-торговле

Госдума приняла закон о блокировке сайтов, торгующих табачной продукцией
Экономика

На пленарном заседании депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на блокировку веб-сайтов, занимающихся онлайн-продажей табачной и никотиносодержащей продукции. Заседание транслировалось на интернет-портале нижней палаты парламента.

Смартфон в руке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон в руке

Внесение изменений в законодательство об информации

Нововведения предусматривают возможность блокировки сайтов, предлагающих табак в онлайн-режиме, без необходимости судебного разбирательства. Эти ресурсы будут включены в реестр веб-сайтов, распространяющих информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации, пишет Газета.Ru.

Обязанности владельцев сайтов

Законопроект также обязывает владельцев веб-сайтов осуществлять мониторинг своих ресурсов на предмет появления предложений о продаже табачных изделий и продукции, содержащей никотин.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Авто
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Недвижимость
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Популярное
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным

Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.

Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Французские тосты в духовке подходят для бранча — The Spruce Eats
Немецкая Metro увеличила инвестиции в российские магазины на 13,2%
Лариса Долина выплатила 4,48 млн рублей риелтору при продаже квартиры в Хамовниках
Около трети Великой Китайской стены оказалось разрушено — историки
Угги вошли в зимние образы 2026 года как акцентная обувь — Harper’s Bazaar
Древесная зола снижает кислотность грунта — агроном Терентьев
Госдума приняла закон о блокировке сайтов, торгующих табачной продукцией
Случайная реакция на лай собаки провоцирует закрепление привычки
Селёдочный паштет из 4 ингредиентов прост в приготовлении
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.