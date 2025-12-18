Доллар больше не король для Кубы: введена новая система обменного курса

Кубинское правительство сообщило о введении с четверга новой системы определения обменного курса иностранных валют, прежде всего доллара США и евро.

Фото: commons.wikimedia.org by AndyLeungHK, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Куба

В основе новой системы — рыночный курс, зависящий от соотношения спроса и предложения.

Первый шаг к "дедолларизации"

Объявляя о нововведении по кубинскому телевидению, глава Центрального банка Кубы Хуана Лилия Дельгадо подчеркнула, что данная мера — это начальный этап постепенного процесса отказа от доллара в национальной экономике.

Три валютных курса: новая реальность

В настоящее время на Кубе действуют два официальных обменных курса: один для компаний (24 кубинских песо за доллар США) и другой для частных лиц (120 кубинских песо за доллар США). Помимо этих двух курсов, вводится третий, свободно плавающий курс, который будет устанавливаться кубинским Центробанком ежедневно на основе рыночных факторов, сообщает "Интерфакс".