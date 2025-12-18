Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Похмелье больше не приговор, работоспособность на высоте: россияне вкладывают миллиарды в чудо-таблетки

Продажи средств от похмелья в России выросли на 25%
Экономика

По информации аналитической фирмы RNC Pharma, россияне в текущем году стали больше тратить на препараты, предназначенные для облегчения симптомов похмелья.

Аптека
Фото: commons.wikimedia.org by HuBar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Аптека

Рост продаж

За первые три квартала 2025 года продажи данных препаратов выросли на 25% в денежном эквиваленте, достигнув отметки в 1,12 миллиарда рублей.

Лидеры продаж и мнения экспертов

Самым востребованным средством для борьбы с последствиями употребления алкоголя в этом году стал "Алка-Зельтцер", производимый немецкой фармацевтической компанией.

В пятёрку наиболее продаваемых средств от похмелья также вошли четыре препарата:

  • шипучие таблетки под названиями "Stop похмелье", "Бодрое утро" и "Day after плюс" (Австрия);
  • "Витамир алкодетокс", выпускается российской фармацевтической компанией.

По мнению Михаила Бурмистрова, генерального директора "INFOLine-аналитики", увеличение объёмов реализации препаратов от похмелья связано с набирающей популярность тенденцией к здоровому образу жизни в России.

Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров отмечает, что средний возраст потребителей снижается, и средства для борьбы с похмельем могли привлечь внимание поколения Z, известного своим умеренным потреблением алкоголя. В то же время, возрастающий спрос на подобные лекарства может быть обусловлен потребностями поколения миллениалов, которые с возрастом все больше ощущают необходимость в облегчении похмельного синдрома.

Еще одним фактором, стимулирующим спрос, является усиление конкуренции на рынке труда. Россияне стремятся свести к минимуму негативные последствия употребления алкоголя, чтобы сохранить высокую работоспособность, сообщает РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
