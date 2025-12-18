Фермеры восстали — Брюссель парализован: вокруг чиновников ЕС сжимается кольцо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тысячи фермеров протестуют в Брюсселе против политики ЕС и соглашения с МЕРКОСУР
Экономика

В четверг тысячи фермеров на сотнях тракторов прибыли в Брюссель (Бельгия), чтобы выразить несогласие с политикой Европейского союза и соглашением с МЕРКОСУР. 

Фермеры
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Фермеры

Конфликт с полицией

С самого утра на улицах города ситуация накалилась: протестующие бросают в полицейских дымовые шашки, картофель и яйца. Силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона толпы.

Парализованное движение в Брюсселе

В акции было запланировано участие около 10 000 протестующих из всех 27 стран-членов ЕС, включая двести фермеров из Чехии и Словакии, сообщает словацкое издание Pravda со ссылкой на The Brussels Times.

Обвинения в адрес ЕС

Фермеры обвиняют Европейский союз в разрушении их отрасли путём жёстких стандартов, налогов на удобрения и реформы Общей сельскохозяйственной политики. Они указывают на риск недобросовестной конкуренции со стороны стран Южной Америки, которые не соблюдают строгие европейские стандарты.

Поддержка со стороны Вышеградской группы

Министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач подчеркнул, что фермеры выступают за сохранение собственного производства сельхозпродукции. Он также упомянул о совместной позиции стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) и Австрии, которая отвергает текущие предложения Европейской комиссии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Детское шампанское содержит избыток сахара и консервантов — педиатр Мальцева
