Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Все выгодные квартиры доступны в открытом доступе — риелтор Апрелев
Термины апельсин и хлеб используют для описания кислотности кофе — бариста
Казачество Дальнего Востока: курс на образование, кадры и поддержку СВО
Декабрьская проверка луковиц помогает предотвратить гниль и плесень — Actualno
Гирлянды и хвойные венки создают новогоднее настроение — дизайнер Макарова
Учёные обнаружили генерацию кислорода в полной темноте на глубине 4 км — Earth
Фраза про заливную рыбу из "Иронии судьбы" стала хитом
Установка увлажнителя вдали от окон повышает его эффективность зимой — эксперт Липман
Подавление раздражения вредит физическому здоровью — психолог Мухина

Неудобная правда: почему Европа не может отказаться от российских удобрений

Европа столкнулась с сильной зависимостью от российских удобрений
Экономика

У стран ЕС растёт зависимость в сегменте калийных удобрений, где Россия и Белоруссия занимают лидирующие позиции. Значительная зависимость существует и в отношении сложных удобрений NPK и аммиачной селитры, производство которых требует как сырья, так и развитых технологий.

Гранулы суперфосфата в почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гранулы суперфосфата в почве

Трудный выбор для европейских аграриев

Европейские фермеры сталкиваются со сложным выбором: существенно увеличить затраты на производство сельскохозяйственной продукции, переключившись на альтернативные источники, или продолжать приобретать российские удобрения через посредников.

По мнению экономиста Надежды Капустиной, второй вариант более выгоден в условиях конкуренции на мировом рынке продовольствия, так как небольшая прибыльность сельскохозяйственного бизнеса не позволяет компенсировать значительное увеличение расходов.

Важность минеральных удобрений

Минеральные удобрения играют важную роль в обеспечении урожайности и развитии сельского хозяйства, которое является одной из ключевых отраслей европейской экономики и требует значительных бюджетных инвестиций. Как отмечает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета, в текущем году на поддержку сельского хозяйства будет направлено 53,8% от общего бюджета.

Сокращение производства удобрений в ЕС

К 2022 году в ЕС функционировало 120 заводов, обеспечивающих до 70% потребностей в азотных удобрениях, но все они зависели от российского газа и аммиака. В настоящее время работает менее половины этих предприятий. Европейская химическая промышленность серьезно пострадала от энергетического кризиса, в то время как российские компании сохраняют конкурентные преимущества благодаря доступу к недорогим энергоносителям, подчеркивает Капустина.

Ограниченные альтернативные поставки

Альтернативные поставщики азотных удобрений также ограничены. Основные экспортеры — Египет и Алжир, фосфорных удобрений — Марокко, а аммиака — Тринидад и Тобаго. Однако цены у этих стран выше, особенно в сегменте азотных удобрений. Переориентация на Северную Африку или Ближний Восток сталкивается с препятствиями, включая ограниченную производственную мощность и более высокие транспортные расходы, поясняет Капустина, пишет РИА Новости.

Неизбежность использования российских удобрений

Отказ от российских удобрений маловероятен, поскольку это может привести к значительному увеличению затрат на сельскохозяйственную продукцию и снижению конкурентоспособности европейского сельского хозяйства. Об этом заявляет доцент кафедры экономики Мелитопольского государственного университета Мупегну Нзусси Кевин Грас.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Авто
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Садоводство, цветоводство
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Угрозу биозаражения Земли при миссиях на Марс зафиксировали — Натан Эйсмонт
Все выгодные квартиры доступны в открытом доступе — риелтор Апрелев
Термины апельсин и хлеб используют для описания кислотности кофе — бариста
Европа столкнулась с сильной зависимостью от российских удобрений
Звуковое поведение окуней изменилось за 12 лет наблюдений — биолог Шерубин
Казачество Дальнего Востока: курс на образование, кадры и поддержку СВО
Декабрьская проверка луковиц помогает предотвратить гниль и плесень — Actualno
Гирлянды и хвойные венки создают новогоднее настроение — дизайнер Макарова
Учёные обнаружили генерацию кислорода в полной темноте на глубине 4 км — Earth
Фраза про заливную рыбу из "Иронии судьбы" стала хитом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.