Неудобная правда: почему Европа не может отказаться от российских удобрений

Европа столкнулась с сильной зависимостью от российских удобрений

У стран ЕС растёт зависимость в сегменте калийных удобрений, где Россия и Белоруссия занимают лидирующие позиции. Значительная зависимость существует и в отношении сложных удобрений NPK и аммиачной селитры, производство которых требует как сырья, так и развитых технологий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гранулы суперфосфата в почве

Трудный выбор для европейских аграриев

Европейские фермеры сталкиваются со сложным выбором: существенно увеличить затраты на производство сельскохозяйственной продукции, переключившись на альтернативные источники, или продолжать приобретать российские удобрения через посредников.

По мнению экономиста Надежды Капустиной, второй вариант более выгоден в условиях конкуренции на мировом рынке продовольствия, так как небольшая прибыльность сельскохозяйственного бизнеса не позволяет компенсировать значительное увеличение расходов.

Важность минеральных удобрений

Минеральные удобрения играют важную роль в обеспечении урожайности и развитии сельского хозяйства, которое является одной из ключевых отраслей европейской экономики и требует значительных бюджетных инвестиций. Как отмечает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета, в текущем году на поддержку сельского хозяйства будет направлено 53,8% от общего бюджета.

Сокращение производства удобрений в ЕС

К 2022 году в ЕС функционировало 120 заводов, обеспечивающих до 70% потребностей в азотных удобрениях, но все они зависели от российского газа и аммиака. В настоящее время работает менее половины этих предприятий. Европейская химическая промышленность серьезно пострадала от энергетического кризиса, в то время как российские компании сохраняют конкурентные преимущества благодаря доступу к недорогим энергоносителям, подчеркивает Капустина.

Ограниченные альтернативные поставки

Альтернативные поставщики азотных удобрений также ограничены. Основные экспортеры — Египет и Алжир, фосфорных удобрений — Марокко, а аммиака — Тринидад и Тобаго. Однако цены у этих стран выше, особенно в сегменте азотных удобрений. Переориентация на Северную Африку или Ближний Восток сталкивается с препятствиями, включая ограниченную производственную мощность и более высокие транспортные расходы, поясняет Капустина, пишет РИА Новости.

Неизбежность использования российских удобрений

Отказ от российских удобрений маловероятен, поскольку это может привести к значительному увеличению затрат на сельскохозяйственную продукцию и снижению конкурентоспособности европейского сельского хозяйства. Об этом заявляет доцент кафедры экономики Мелитопольского государственного университета Мупегну Нзусси Кевин Грас.