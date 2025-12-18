Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пока все смотрели на золото, платина сделала ход: случайность или начало новой гонки металлов

Платина обновила 12-летний пик
Экономика

В среду утром на торгах платина продемонстрировала впечатляющий рост.

платина
Фото: GPT-4.0 mini is licensed under Free More info
платина

Впервые с августа 2011 года цена за тройскую унцию этого металла превысила 1900 долларов США.

Детали утренних торгов

Данные торгов показывают, что к 8.05 по московскому времени стоимость фьючерсного контракта на платину с поставкой в феврале выросла на 2,4% по сравнению с предыдущим днем, достигнув 1919,2 доллара за тройскую унцию, согласно РИА Новости.

Анализ рыночной ситуации

Отмечается устойчивый восходящий тренд с начала текущей недели — цена увеличилась на 8,4%. За первые две недели декабря платина прибавила в цене 13,43%, что свидетельствует о стабильном спросе и повышенной волатильности на рынке этого драгоценного металла.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
