В среду утром на торгах платина продемонстрировала впечатляющий рост.
Впервые с августа 2011 года цена за тройскую унцию этого металла превысила 1900 долларов США.
Данные торгов показывают, что к 8.05 по московскому времени стоимость фьючерсного контракта на платину с поставкой в феврале выросла на 2,4% по сравнению с предыдущим днем, достигнув 1919,2 доллара за тройскую унцию, согласно РИА Новости.
Отмечается устойчивый восходящий тренд с начала текущей недели — цена увеличилась на 8,4%. За первые две недели декабря платина прибавила в цене 13,43%, что свидетельствует о стабильном спросе и повышенной волатильности на рынке этого драгоценного металла.
Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.