Административный контроль против рынка: какие последствия может запустить повышение НДС

Экономика

Повышение НДС неизбежно приведет к росту цен, несмотря на заявления о контроле за их динамикой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик и общественный деятель Александр Лежава.

Покупка продуктов

Ранее на сайте Федеральной антимонопольной службы сообщили, что изменение НДС не должно становиться основанием для повышения цен на социально значимые продукты питания.

Лежава отметил, что повышение НДС неизбежно приведет к росту цен, поскольку административные меры не способны сдержать действие рыночных механизмов. По его словам, формальные запреты или предупреждения не могут заменить экономические инструменты регулирования.

"Цены в любом случае будут расти — в этом нет никаких сомнений. ФАС пытается решать экономические проблемы силовыми методами, но подобный подход никогда не давал устойчивого результата. Формальные запреты на повышение цен не остановят рынок и не устранят саму причину инфляции", — подчеркнул он.

Экономист добавил, что степень подорожания будет зависеть от множества факторов — от товарной категории до финансовых возможностей производителей и спроса со стороны потребителей.

"Сложно сказать, насколько вырастут цены, потому что это зависит от производителей, потребителей и множества других факторов. Все определяется конкретной товарной группой. Если торговля становится невыгодной, предприниматели просто перестают производить — это естественная реакция рынка", — пояснил Лежава.

Он добавил, что повышение НДС станет лишь дополнительным фактором инфляции и не является ее первопричиной. По словам Лежавы, куда сильнее на рост цен влияет объем денег, который печатает Банк России. Увеличение денежной массы, подчеркнул экономист, напрямую разгоняет инфляцию, тогда как налоговые изменения лишь усиливают уже существующее давление на экономику.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
