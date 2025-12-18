В Госдуме прокомментировали законопроект о фиксации доли расходов семей на ЖКХ

Реализация инициатив по ЖКУ зависит от возможностей регионов – депутат Бессараб

Экономическая реалистичность законопроектов, касающихся социальной поддержки граждан, требует особого внимания и точных расчетов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Ранее РИА Новости со ссылкой на депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким сообщили, что подготовлен законопроект об установлении максимально допустимой доли расходов семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 10%.

Бессараб отметила, что перед обсуждением подобных инициатив необходимо внимательно оценить их финансово-экономическое обоснование. По ее словам, вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг находятся в ведении муниципальных и региональных властей, поэтому важно учитывать реальные возможности местных бюджетов.

"Прежде всего нужно посмотреть, какие расчеты приводят коллеги, чтобы финансово обосновать такую инициативу. Сфера жилищно-коммунального хозяйства относится к полномочиям муниципальных и региональных властей, и именно из их бюджетов обычно предоставляются льготы", — объяснила депутат.

По словам Бессараб, участие федерального бюджета в такой инициативе потребует тщательных расчетов, поскольку любые компенсации неизбежно повлияют на распределение средств по другим направлениям.

"Если предполагается, что расходы на компенсации возьмет на себя федеральный бюджет, важно четко понимать, какие средства для этого потребуются и за счет каких статей их можно будет выделить. В любом случае, инициативе нужно серьезное финансово-экономическое обоснование", — подчеркнула парламентарий.

Депутат добавила, что при разработке подобных законопроектов важно не ограничиваться общей идеей, а подкреплять ее конкретными расчетами и анализом последствий. По ее словам, даже самые полезные инициативы не получат поддержку, если не будут обоснованы с финансовой точки зрения.