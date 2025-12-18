Камчатское землетрясение разбудило море? Иваси мигрирует

Землетрясение на Камчатке могло привести к миграции сардины иваси, заявил председатель Рыбного союза Александр Панин в интервью журналистам.
"С иваси пока ситуация полная неопределенности. Что случилось? Либо рыба ушла совсем, либо это было какое-то временное явление, какой-то форс-мажор, не знаю — может быть, землетрясение сработало, которое было у нас как раз в районе Камчатки и Курил. Будем надеяться, что эта рыба еще вернется к нашим берегам в достаточно серьезном объеме", — сказал Панин.
Говоря о планах на 2026 год, Панин отметил, что общий вылов рыбы ожидается на уровне 5 миллионов тонн.
Ранее, утром 30 июля этого года, у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, ставшее сильнейшим в регионе с 1952 года. По данным властей, его магнитуда достигла 8,8, сообщает ТАСС.
