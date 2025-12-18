Кошелёк пустеет на глазах: работа больше не гарант финансовой стабильности

Россиян ждёт "новая бедность" — социолог Девлешова

Многие граждане России со средним и выше достатком признают, что с трудом покрывают обычные расходы. Заработная плата в сто тысяч рублей уже не кажется достаточной.

Новая бедность

Социолог Наталья Девлешова подчёркивает, что это не единичные случаи, а масштабная общественная тенденция. Люди обладают жильем, имуществом и работой, но теряют финансовую стабильность, это и есть "новая бедность". Наличие "подушки безопасности" — ключевой признак среднего класса, отмечает эксперт.

По словам Девлешовой, к 2025 году всё больше россиян будут терять возможность планировать будущее. Если человек живёт от зарплаты до зарплаты и не чувствует себя защищённым — это признак бедности, даже если статистика этого не отражает, сообщает VSE42.Ru.

Почему, имея работу, люди испытывают нехватку средств

Экономист Всеволод Кузьмин объясняет, что причина кроется в несоответствии между зарплатой "на бумаге" и реальной покупательной способностью. Рост доходов происходит только формально, а инфляция на продукты, услуги и коммунальные платежи нивелирует этот рост. В результате реальные доходы остаются на прежнем уровне или падают.

Эксперт подчеркивает, что средний класс пострадал сильнее всего, так как не имеет тех льгот, что полагаются малоимущим, и не обладает большим капиталом.

Экономия как повседневность

То, что ранее воспринималось как временные трудности, к 2025 году стало для многих россиян новой реальностью.

Планирование отпусков прекратилось.

Покупки откладываются или заменяются более дешевыми аналогами.

Обновление гардероба происходит реже.

Многие ищут подработку по вечерам, а содержание второй машины перестало казаться целесообразным. Сбережения практически исчезли, то, что когда-то откладывалось "на черный день", теперь уходит на текущие расходы.

Сокращение среднего класса — угроза для экономики

Эксперты уверены, что снижение уровня жизни среднего класса — тревожный симптом для всей экономики.