Японское море опустеет? Приморье и Сахалин ужесточают контроль за выловом креветки

Приморье и Сахалин вводят ограничения на вылов креветки

В рамках подзоны Приморье рассматривается введение временного запрета на добычу северной и гребенчатой креветки до конца текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Креветки

Эта мера затронет акваторию, границы которой определены следующим образом: южная граница проходит по 46°00' северной широты, северная — по 47°20' северной широты, западная — по береговой линии материка, а восточная — по границе, разделяющей Приморскую и Западно-Сахалинскую подзоны.

Запрет в Западно-Сахалинской подзоне на 2026 год

В Западно-Сахалинской подзоне планируется ввести аналогичный запрет на вылов креветки, который будет действовать до 31 декабря 2026 года. Этот запрет коснется участка, ограниченного с юга 48°00' северной широты, с севера — 48°30' северной широты, с запада — линией, разграничивающей Приморскую и Западно-Сахалинскую подзоны, а с востока — береговой линией материка.

Общий запрет на вылов в феврале-марте 2026 года

Дополнительно с 1 февраля по 31 марта 2026 года предполагается полное прекращение добычи креветок как в Приморской, так и в Западно-Сахалинской подзоне.

Исключения из правил

Важно отметить, что данные ограничения не будут распространяться на вылов креветки в целях научных исследований и контроля.

Обоснование ограничений

Данные меры по ограничению промысла креветки в Японском море, проводятся уже несколько лет и диктуются необходимостью сохранения и восстановления популяции этих водных ресурсов, сообщает Fishnews.