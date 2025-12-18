Новогодний ажиотаж вокруг LEGO: назван самый желанный подарок

Конструкторы LEGO стали хитом предновогодних продаж

Аналитики торговой площадки "Мегамаркет" сообщили, что конструкторы LEGO стали самым желанным подарком для детей к Новому году.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЛЕГО

Всплеск продаж конструкторов в преддверии праздников

В ноябре и декабре конструкторы LEGO занимали значительную долю — 85% — от общего объема продаж в категории игрушек. Наибольшим спросом пользовались тематические наборы, основанные на известных фильмах и книгах.

Популярные серии и региональные предпочтения

Особый интерес покупатели проявляли к сериям, посвященным таким вселенным, как "Звездные войны", "Гарри Поттер", "Сумерки", "Властелин колец" и "Один дома". Помимо этого, высоким спросом пользовались конструкторы-автомобили, которые могут стать отличным подарком для детей разных возрастных групп.

LEGO как способ семейного времяпровождения

По словам руководителя категории "Игры и игрушки" Юлии Лемайкиной, LEGO воспринимаются как не просто игрушка, а как возможность для совместного отдыха, объединяющего взрослые и детские поколения. Такой подарок превосходно вписывается в атмосферу Нового года — его раскрывают всей семьей и вместе собирают длинными зимними вечерами.

География продаж

Основная доля продаж, а именно 56%, приходится на Москву. Второе место занимает Санкт-Петербург с 21%. В первую пятерку регионов по количеству приобретенных конструкторов LEGO также вошли Краснодарский край (7%), Красноярский край (6%) и Вологодская область (4%), пишет Москва 24.