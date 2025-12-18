Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комнатные растения выбрасывают для защиты всей коллекции — Country Living
Стас Пьеха напомнил о том, что он учится на психолога
Хлеб удерживает мясной сок в котлетах при жарке — кулинары
Верхние части дверей и рамы картин остаются самыми пыльными зонами квартиры
DCT использует два сцепления для чётных и нечётных передач — Jalopnik
Приём хлорофилла не снижает вес и вызывает побочные эффекты — Юлия Сластен
Дмитрий Дибров сожалеет, что не отметит Новый год с детьми
Вересковый цветок устойчив к засухе при правильном подборе вида — Cicekse
Домашняя смесь с содой и зубной пастой удаляет жир с кухонных шкафов — Primainspirace

Новогодний ажиотаж вокруг LEGO: назван самый желанный подарок

Конструкторы LEGO стали хитом предновогодних продаж
Экономика

Аналитики торговой площадки "Мегамаркет" сообщили, что конструкторы LEGO стали самым желанным подарком для детей к Новому году.

ЛЕГО
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЛЕГО

Всплеск продаж конструкторов в преддверии праздников

В ноябре и декабре конструкторы LEGO занимали значительную долю — 85% — от общего объема продаж в категории игрушек. Наибольшим спросом пользовались тематические наборы, основанные на известных фильмах и книгах.

Популярные серии и региональные предпочтения

Особый интерес покупатели проявляли к сериям, посвященным таким вселенным, как "Звездные войны", "Гарри Поттер", "Сумерки", "Властелин колец" и "Один дома". Помимо этого, высоким спросом пользовались конструкторы-автомобили, которые могут стать отличным подарком для детей разных возрастных групп.

LEGO как способ семейного времяпровождения

По словам руководителя категории "Игры и игрушки" Юлии Лемайкиной, LEGO воспринимаются как не просто игрушка, а как возможность для совместного отдыха, объединяющего взрослые и детские поколения. Такой подарок превосходно вписывается в атмосферу Нового года — его раскрывают всей семьей и вместе собирают длинными зимними вечерами.

География продаж

Основная доля продаж, а именно 56%, приходится на Москву. Второе место занимает Санкт-Петербург с 21%. В первую пятерку регионов по количеству приобретенных конструкторов LEGO также вошли Краснодарский край (7%), Красноярский край (6%) и Вологодская область (4%), пишет Москва 24.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Историки подтвердили уникальность затмения 2027 года — fanpage
Наука и техника
Историки подтвердили уникальность затмения 2027 года — fanpage
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Съёмная баска вошла в зимние тренды благодаря универсальности — Shein
Комнатные растения выбрасывают для защиты всей коллекции — Country Living
Утреннее пение помогает птицам разогреть голосовой аппарат — Science Press
Стас Пьеха напомнил о том, что он учится на психолога
Хум вошёл в Книгу рекордов как самый маленький город мира
Хлеб удерживает мясной сок в котлетах при жарке — кулинары
Кошки пролезают в узкие проёмы из-за подвижного плечевого пояса
Верхние части дверей и рамы картин остаются самыми пыльными зонами квартиры
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Приседания смещают нагрузку с ягодиц на переднюю часть бедра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.