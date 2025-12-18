Икорный вопрос на российском рынке решён: запасов хватит и на масленичные гуляния

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Глава Рыбного союза Александр Панин сообщил, что запасов красной икры на российском рынке вполне достаточно для удовлетворения спроса, в том числе и в период Масленицы.

Бутерброды на завтрак
Фото: flickr.com by Глен Макларти, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бутерброды на завтрак

Цены и потребление икры

Панин отметил, что, несмотря на некоторое восстановление, ценовой уровень на икру остаётся высоким. Ожидается, что общий объем потребления в текущем году не превысит 15 тысяч тонн. 

Динамика розничных цен

По словам Панина, розничные цены на красную икру демонстрируют снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и с началом текущего года. В частности, икра горбуши подешевела на 5% с начала 2025 года и на 13% в годовом исчислении. Снижение цен также зафиксировано для икры кижуча (6% и 7% соответственно) и кеты (4% и 5% соответственно). Исключением стала икра нерки, цены на которую выросли на 13%, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
