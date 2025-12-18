Отдых по-новому: четыре российских города вводят туристический налог

С 2026 года ряд городов вводит туристический сбор для проживающих в отелях

С начала 2026 года Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень планируют ввести туристический сбор для лиц, проживающих в гостиницах.

Фото: Wikimedia Commons by Prayitno is licensed under Public domain отель, стойка администратора

Деньги на развитие туротрасли

По заявлениям представителей местных властей и депутатов, эта мера направлена на увеличение доходов местных бюджетов и финансирование развития туристической отрасли.

Категории граждан, освобождённые от налога

От уплаты налога освобождены Герои СССР и России, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, участники боевых действий, инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды. Кроме того, Курским городским собранием предусмотрены дополнительные льготы для вынужденных переселенцев, размещенных во временных пунктах размещения.

Реализация новых проектов

В Нижнем Новгороде, как сообщил председатель постоянной комиссии по развитию экономики, предпринимательству и туризму городской думы Сергей Пляскин, размер туристического налога также составит 2%. Пляскин отметил, что Нижний Новгород ежегодно принимает большое количество туристов, и введение небольшого сбора позволит городу инвестировать в туристическую инфраструктуру и реализовывать новые проекты. Ожидается, что благодаря введению туристического налога городской бюджет будет ежегодно пополняться на 200 миллионов рублей, пишет РИА Новости.