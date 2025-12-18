Закулисная игра? США хотят половину доходов от восстановления Украины

Согласно информации, опубликованной американским журналистом Сеймуром Хершем, лауреатом Пулитцеровской премии, в его блоге на платформе Substack, Соединенные Штаты Америки проявляют заинтересованность в получении значительной части прибыли от деятельности компаний, вовлечённых в процесс восстановления Украины.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Роль американских чиновников в распределении средств

Журналист утверждает, что Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа, и Джаред Кушнер, родственник американского лидера, активно лоббируют идею о том, чтобы США получали половину доходов всех предприятий, принимающих участие в восстановлении Украины, финансируемом Соединенными Штатами. Херш подчеркивает, что выбор подрядчиков и распределение финансовых ресурсов будет осуществляться новой структурой, возглавляемой Уиткоффом и Кушнером.

Влияние министра армии США на урегулирование конфликта

Херш особо отмечает роль министра армии США Дэниела Дрисколла в урегулировании украинского кризиса. По мнению журналиста, Дрисколл "стал ключевой фигурой недавних переговоров" и рассматривается как потенциальный кандидат на замену "некомпетентного министра обороны Пита Хегсета" в 2026 году.