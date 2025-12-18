Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Окно в санкциях: США дали Сахалину-2 зелёный свет до лета 2026 года

Минфин США разрешил операции по "Сахалин-2" до июня 2026 года
Экономика

Министерство финансов США разрешило до 18 июня 2026 года операции по проекту "Сахалин-2", связанные с морской транспортировкой нефти в Японию.

Нефтяные качалки на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нефтяные качалки на закате

Это решение поддерживает энергетическую стабильность и продолжает партнёрские отношения между странами.

 Поддержка энергетической стабильности

Министерство финансов США сообщило, что США разрешили осуществление операций, связанных с проектом "Сахалин-2", для морской транспортировки нефти в Японию вплоть до 18 июня 2026 года.

В июне текущего года действие лицензии было продлено до 19 декабря. В нее включен новый пункт, согласно которому на транзакции, касающиеся проекта "Сахалин-2", не распространяются санкции, введенные США 10 января текущего года.

 Ужесточение санкций против РФ

Вашингтон тогда ужесточил и расширил рестрикции против энергетического сектора России, рассчитывая добиться снижения стоимости российской нефти. Как уточнило американское финансовое ведомство, новая лицензия заменяет предыдущую.

 Информация о проекте "Сахалин-2"

"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, реализуемый на условиях соглашения о разделе продукции. В его рамках ведется освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на Сахалине, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
