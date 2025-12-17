Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кошелёк Qplus и в России, и за пределами: чем он цепляет пользователей

Банк "Евроальянс" и "Киви" представили новый электронный кошелёк Qplus
Экономика

Банк "Евроальянс" совместно с АО "Киви" представили на российском рынке электронный кошелек Qplus.

Женщина в розовом держит в руках розовый телефон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Известно, что кошелёк предоставит клиентам банка удобный доступ к его услугам как в России, так и за её пределами.

Возможности кошелька Qplus

С 17 декабря пользователи получили возможность сохранять средства в кошельке, а также совершать переводы, используя номер телефона или банковскую карту. Qplus также предоставляет функцию прямой оплаты различных услуг. Кроме того, клиентам доступен валютный счет в тенге, предоставляемый партнером в Казахстане. Пополнение карты возможно в рублях через электронный кошелек.

Процесс регистрации в Qplus

Для начала использования Qplus необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении или на веб-сайте. После регистрации потребуется пройти упрощённую процедуру идентификации, чтобы получить полный доступ ко всем функциям и возможностям сервиса, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
