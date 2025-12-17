Кошелёк Qplus и в России, и за пределами: чем он цепляет пользователей

Банк "Евроальянс" совместно с АО "Киви" представили на российском рынке электронный кошелек Qplus.
Известно, что кошелёк предоставит клиентам банка удобный доступ к его услугам как в России, так и за её пределами.
С 17 декабря пользователи получили возможность сохранять средства в кошельке, а также совершать переводы, используя номер телефона или банковскую карту. Qplus также предоставляет функцию прямой оплаты различных услуг. Кроме того, клиентам доступен валютный счет в тенге, предоставляемый партнером в Казахстане. Пополнение карты возможно в рублях через электронный кошелек.
Для начала использования Qplus необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении или на веб-сайте. После регистрации потребуется пройти упрощённую процедуру идентификации, чтобы получить полный доступ ко всем функциям и возможностям сервиса, пишут "Ведомости".
