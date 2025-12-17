Синтетика наступает, цены стоят: почему драгоценные камни перестали быть надёжным капиталом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

На фоне технологических изменений и нестабильной рыночной конъюнктуры вложения в драгоценные камни всё чаще рассматриваются как сомнительный способ сохранения капитала.

Бриллианты
Фото: flickr.com by TVZ Design, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бриллианты

Рост производства синтетических аналогов и отсутствие ценовой динамики снижают инвестиционную привлекательность этого сегмента. Об этом сообщает издание MoneyTimes, приводя позицию финансиста и инвестбанкира Евгения Когана.

Почему рынок драгкамней теряет привлекательность

По словам основателя медиа "Биткоган", рынок драгоценных камней сегодня сталкивается сразу с несколькими системными проблемами. Ключевую роль играет технологический прогресс: синтетические камни стали массовыми, крупными и визуально практически неотличимыми от природных. Это размывает уникальность натуральных экземпляров и снижает интерес инвесторов.

Дополнительным фактором становится ценовая стагнация. В то время как стоимость драгоценных металлов демонстрирует рост на фоне инфляции, рынок камней ведёт себя иначе.

"Мы видим, что цены на камни не растут, несмотря на общую инфляцию", — отметил Евгений Коган.

По его словам, в ряде случаев стоимость таких активов даже снижается.

Инвестиции и вопрос наследства

Эксперт считает, что драгоценные камни сегодня не слишком подходят и в качестве инструмента передачи капитала по наследству. Высокая сложность оценки, низкая ликвидность и зависимость от качества делают такие активы уязвимыми. В этом контексте они уступают более понятным и прозрачным формам сохранения стоимости.

"Не самая лучшая инвестиция и не самое лучшее наследство", — пояснил Евгений Коган.

Он подчеркнул, что при желании сохранить капитал на долгий срок более рациональным вариантом остаются, например, золотые монеты.

Какие камни всё же сохраняют ценность

При этом инвестбанкир не исключает, что отдельные категории драгоценных камней могут рассматриваться как предметы высокой ценности. Речь идёт исключительно о камнях высшего качества — крупных и редких. Мелкие экземпляры, по оценке эксперта, не имеют инвестиционного смысла и воспринимаются лишь как ювелирные изделия.

К таким исключениям относятся крупные бриллианты, сапфиры и изумруды, которые могут рассматриваться как подарок или элемент наследства. Однако даже в этом сегменте Коган подчёркивает, что текущая рыночная ситуация делает вложения в драгоценные камни менее привлекательными по сравнению с альтернативными активами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
