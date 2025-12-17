Праздник под знаком экономии: россияне урезают бюджет, но не отказываются от волшебства

Согласно аналитическим данным, в текущем году 87% населения страны планируют отметить праздник, но средний размер бюджета на подготовку к торжеству уменьшился до 14 тысяч рублей.
Отмечается значительное снижение по сравнению с прошлым годом, когда предполагаемые затраты, по различным подсчетам, составляли от 25 до 30 тысяч рублей на одну семью. Экономисты объясняют данную тенденцию общей стратегией экономии среди населения.
Александр Сафонов, профессор Финансового университета, подчеркивает, что в связи с увеличением стоимости основных товаров и услуг, граждане намеренно урезают расходы, отказываясь от второстепенных покупок. Однако, по его мнению, россияне не отказываются от празднования как такового, а скорее пересматривают структуру бюджета. Например, вместо приобретения дорогостоящих подарков, семьи могут отдать предпочтение совместной поездке во время каникул.
Неизменной основной статьей расходов остается праздничный стол. Тем не менее, как утверждают аналитики, в формировании меню наблюдается более взвешенный подход. Большинство россиян по-прежнему ассоциируют праздник с мандаринами (56%) и традиционными салатами (52%), но закупают меньше деликатесов, согласно "Ъ".
При этом, благодаря снижению цен на такие продукты, как картофель, лук, морковь и яйца, базовая стоимость приготовления салата "Оливье" остается на прежнем уровне.
Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.