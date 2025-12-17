Праздник под знаком экономии: россияне урезают бюджет, но не отказываются от волшебства

Согласно аналитическим данным, в текущем году 87% населения страны планируют отметить праздник, но средний размер бюджета на подготовку к торжеству уменьшился до 14 тысяч рублей.

Новогодний стол

Отмечается значительное снижение по сравнению с прошлым годом, когда предполагаемые затраты, по различным подсчетам, составляли от 25 до 30 тысяч рублей на одну семью. Экономисты объясняют данную тенденцию общей стратегией экономии среди населения.

Экономия как стратегия, а не отказ

Александр Сафонов, профессор Финансового университета, подчеркивает, что в связи с увеличением стоимости основных товаров и услуг, граждане намеренно урезают расходы, отказываясь от второстепенных покупок. Однако, по его мнению, россияне не отказываются от празднования как такового, а скорее пересматривают структуру бюджета. Например, вместо приобретения дорогостоящих подарков, семьи могут отдать предпочтение совместной поездке во время каникул.

Рациональный подход к праздничному столу

Неизменной основной статьей расходов остается праздничный стол. Тем не менее, как утверждают аналитики, в формировании меню наблюдается более взвешенный подход. Большинство россиян по-прежнему ассоциируют праздник с мандаринами (56%) и традиционными салатами (52%), но закупают меньше деликатесов, согласно "Ъ".

При этом, благодаря снижению цен на такие продукты, как картофель, лук, морковь и яйца, базовая стоимость приготовления салата "Оливье" остается на прежнем уровне.