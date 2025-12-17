Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Замороженные миллиарды: кому достанется финансовый пирог России в Европе

Ситуация с заблокированными активами РФ достигла критической точки
Экономика

12 декабря 2025 года Совет ЕС принял решение о бессрочном характере блокировки около 210 млрд евро, принадлежащих ЦБ.

Brussels - Euroclear HQ
Фото: commons.wikimedia.org by Marek Śliwecki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Brussels - Euroclear HQ

Параллельно в этот же день Банк России инициировал судебное разбирательство в Москве против бельгийского депозитария Euroclear, требуя компенсацию убытков в размере 18,17 трлн рублей (около 196 млрд евро).

По словам эксперта Якова Якубовича, это стало непосредственной реакцией на планы Еврокомиссии использовать замороженные активы для предоставления Украине "репарационного кредита" на сумму до 210 млрд евро, сообщает ИА RuNews24.ru.

Противоположные точки зрения

  • Позиция ЕС. Блокировка активов оправдывается необходимостью ответить на "агрессию" и основана на внутреннем законодательстве. Решение Совета ЕС исключает возможность возврата заблокированных активов в Россию. "Репарационный кредит" рассматривается как заем под залог активов, а не их прямая конфискация.
  • Позиция России. Заморозка и планы использования средств квалифицируются как нарушение международного права, в частности суверенного иммунитета и неприкосновенности имущества центрального банка. Москва расценивает это как "кражу". Многие эксперты считают, что правовая основа, созданная Западом, ненадежна и подрывает доверие к европейской финансовой системе.

Иск ЦБ: юридическое давление

Иск ЦБ — стратегический шаг, направленный на фиксацию убытков, создание юридического инструмента для давления и будущих переговоров. Вероятно, Арбитражный суд Москвы удовлетворит иск, признав действия Euroclear причинившими ущерб. Однако исполнение решения за рубежом маловероятно. Практическая ценность иска заключается в создании симметричного юридического риска для Euroclear и ЕС.

Риски и возможные пути выхода

Действия ЕС несут риски для мировой финансовой системы, создают опасный прецедент и вызывают внутренние противоречия. Альтернативные варианты: использование только инвестиционного дохода от активов, выпуск гарантированных облигаций ЕС для финансирования Украины или сохранение замороженных активов как инструмента переговоров.

Возможные сценарии развития событий: тупик и взаимные иски, интеграция в мирные переговоры или обмен активами. Иск ЦБ к Euroclear переводит конфликт в судебную плоскость. Стороны демонстрируют готовность к эскалации.

По мнению эксперта, выход из тупика лежит в возобновлении диалога и поиске комплексного политического решения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
