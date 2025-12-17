Накопительная пенсия одним куском: кто попадает под правило забрать всё

В 2026 году пенсионеры смогут получить единовременную выплату всей суммы своей накопительной пенсии, если она не превышает 440 тыс. рублей.
Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.
Единовременная выплата будет доступна женщинам, которые достигли 55 лет, и мужчинам от 60 лет, при условии, что их пенсионные накопления не превышают установленный предел в 440 тыс. рублей.
Цунаева пояснила, что эта сумма определяется путем деления общей суммы пенсионных накоплений гражданина на ожидаемый период выплаты пенсии, который составляет 270 месяцев. Если итоговая цифра оказывается ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера, все накопления могут быть выданы в виде разовой выплаты.
Средний размер единовременной выплаты пенсионных накоплений в 2026 году составит около 68 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
