Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о значительном сокращении доли Европейского союза в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) — с 25% в 1990 году до 14% на сегодняшний день, сообщает EADaily.
По словам главы ЕК, Соединённые Штаты также испытывают подобный тренд: их доля снизилась с 22% в 1990 году до 14% сегодня. В то же время, доля Китая возросла с 4% в 1990 году до 20% сегодня.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что Соединённые Штаты уже несколько лет меняют свои стратегические интересы и приоритеты в контексте роста Китая. Она подчеркнула, что это изменение не является причиной экономических трудностей Европы, а лишь симптомом глобальных изменений.
Напомним, что большинство экономистов считают, что главные причины падения экономики Евросоюза заключаются в неэффективной политике его руководства и отказе от использования российских энергоносителей. Это приводит к снижению конкурентоспособности европейской продукции на мировом рынке.
