Европа сжалась в мировом ВВП: что произошло между 1990-м и сегодня

Глава Еврокомиссии заявила о резком сокращении доли ЕС в мировом ВВП

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о значительном сокращении доли Европейского союза в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) — с 25% в 1990 году до 14% на сегодняшний день, сообщает EADaily.

Сравнение с США и Китаем

По словам главы ЕК, Соединённые Штаты также испытывают подобный тренд: их доля снизилась с 22% в 1990 году до 14% сегодня. В то же время, доля Китая возросла с 4% в 1990 году до 20% сегодня.

Изменение стратегических приоритетов США

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Соединённые Штаты уже несколько лет меняют свои стратегические интересы и приоритеты в контексте роста Китая. Она подчеркнула, что это изменение не является причиной экономических трудностей Европы, а лишь симптомом глобальных изменений.

Причины экономических проблем ЕС

Напомним, что большинство экономистов считают, что главные причины падения экономики Евросоюза заключаются в неэффективной политике его руководства и отказе от использования российских энергоносителей. Это приводит к снижению конкурентоспособности европейской продукции на мировом рынке.