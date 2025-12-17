Роснефть остаётся в игре: Великобритания переписала правила для египетского газа

Великобритания вывела газовый проект "Зохр", где участвует "Роснефть", из-под санкций

Великобритания исключила газовый проект "Зохр" в Египте, в котором участвует российская компания "Роснефть", из-под действия санкций.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Láscar from Melbourne, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Центр Каира

Соответствующая информация представлена в обновленной генеральной лицензии, опубликованной Управлением по контролю за финансовыми санкциями Великобритании.

Лицензия будет действительна до 14 октября 2027 года.

Участники проекта "Зохр"

Помимо "Роснефти", владеющей 30% акций, в разработке месторождения "Зохр" также участвуют итальянская Eni (50%), британская BP (10%) и компания из ОАЭ Mubadala Petroleum (10%).

Реакция России на санкции

После введения санкций со стороны Великобритании в отношении "Роснефти" и "Лукойла" в октябре, российское посольство в Великобритании выразило опасения, что такие меры могут негативно повлиять на стабильность мировых энергетических рынков, пишет ТАСС.