Роснефть остаётся в игре: Великобритания переписала правила для египетского газа

Великобритания исключила газовый проект "Зохр" в Египте, в котором участвует российская компания "Роснефть", из-под действия санкций.
Соответствующая информация представлена в обновленной генеральной лицензии, опубликованной Управлением по контролю за финансовыми санкциями Великобритании.
Лицензия будет действительна до 14 октября 2027 года.
Помимо "Роснефти", владеющей 30% акций, в разработке месторождения "Зохр" также участвуют итальянская Eni (50%), британская BP (10%) и компания из ОАЭ Mubadala Petroleum (10%).
После введения санкций со стороны Великобритании в отношении "Роснефти" и "Лукойла" в октябре, российское посольство в Великобритании выразило опасения, что такие меры могут негативно повлиять на стабильность мировых энергетических рынков, пишет ТАСС.
