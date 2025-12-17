Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оливковое масло показало эффект при умеренной гипертонии — verywellhealth
В России высмеяли американскую статью об Иване Урганте
Орехи дают насыщенный аромат домашним шоколадно-кунжутным конфетам — Nejrecept
Неправильный уход и частый маникюр повышают риск расслоения ногтей — Jenny
Фикус Бенджамина сбрасывает листья при сквозняках и пересушке грунта — Dum&Zahrada
Прогулочные тропы в ущелье Вансянь открыты для гостей — гиды
В Саккаре нашли гробницу королевского врача эпохи Древнего царства — Earth
Эффект Умного Ганса привёл к внедрению слепых методик в психологии — Geopop
Паприка, тмин, майоран — и свинина становится другой

Роснефть остаётся в игре: Великобритания переписала правила для египетского газа

Великобритания вывела газовый проект "Зохр", где участвует "Роснефть", из-под санкций
Экономика

Великобритания исключила газовый проект "Зохр" в Египте, в котором участвует российская компания "Роснефть", из-под действия санкций.

Центр Каира
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Láscar from Melbourne, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Центр Каира

Соответствующая информация представлена в обновленной генеральной лицензии, опубликованной Управлением по контролю за финансовыми санкциями Великобритании.

Лицензия будет действительна до 14 октября 2027 года.

Участники проекта "Зохр"

Помимо "Роснефти", владеющей 30% акций, в разработке месторождения "Зохр" также участвуют итальянская Eni (50%), британская BP (10%) и компания из ОАЭ Mubadala Petroleum (10%).

Реакция России на санкции

После введения санкций со стороны Великобритании в отношении "Роснефти" и "Лукойла" в октябре, российское посольство в Великобритании выразило опасения, что такие меры могут негативно повлиять на стабильность мировых энергетических рынков, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Садоводство, цветоводство
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Неправильный уход и частый маникюр повышают риск расслоения ногтей — Jenny
Фикус Бенджамина сбрасывает листья при сквозняках и пересушке грунта — Dum&Zahrada
Прогулочные тропы в ущелье Вансянь открыты для гостей — гиды
В Саккаре нашли гробницу королевского врача эпохи Древнего царства — Earth
Эффект Умного Ганса привёл к внедрению слепых методик в психологии — Geopop
Прыжковые упражнения повышают взрывную силу ног
Паприка, тмин, майоран — и свинина становится другой
Верховный суд отправил дело о выселении Долиной на пересмотр
Кошки тяжело переносят шумные праздники и суету – ветеринар Шеляков
Сухой посол делает куриную корочку хрустящей — кулинары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.