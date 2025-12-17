Торжественное открытие обернулось судом: почему Азербайджан задолжал Киргизии огромную сумму

Киргизская строительная компания Meadi LLC подала иск против министерства иностранных дел Азербайджана из-за задолженности по оплате выполненных работ, пишет EADaily.
Долг составляет более 3 миллионов долларов за проект строительства Азербайджано-Киргизского парка дружбы в Бишкеке.
Разработка проектов парка и школы имени Гейдара Алиева завершилась в 2019 году. На реализацию обоих объектов было выделено свыше 8 миллионов долларов. Строительные работы завершились в 2022 году торжественным открытием, на котором присутствовали президенты двух стран.
Спустя три года после завершения строительства компания Meadi LLC заявила о неполной оплате со стороны правительства Азербайджана. Они неоднократно обращались в МИД За разрешением вопроса, но получили отказ.
В исковом заявлении также фигурирует Министерство финансов Азербайджана в качестве соответчика. Однако представители Минфина выразили несогласие с привлечением их к делу, поскольку не были стороной договора.
Министерство иностранных дел Азербайджана настаивает на отклонении иска, утверждая, что срок исковой давности истёк.
Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.