Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки тяжело переносят шумные праздники и суету – ветеринар Шеляков
Сухой посол делает куриную корочку хрустящей — кулинары
Микси, боб и кроп вошли в тренды коротких стрижек для седых волос в 2026 году
После праздников важно заранее готовиться к рабочему дню – психолог Абравитова
Тест драйв выявил проблемы трансмиссии без подъёмника
Тренировки по принципам SEAL развивают силу и выносливость — menshealth
Передозировка витаминов усиливает нагрузку на почки — терапевт Лишин
Праздничные траты стоит планировать заранее – финансовый советник Карпычева
Во французской деревне нашли три кувшина с римскими монетами — нумизмат Женевьев

Торжественное открытие обернулось судом: почему Азербайджан задолжал Киргизии огромную сумму

Киргизская компания Meadi LLC судится с МИД Азербайджана из-за долга в $3 млн
Экономика

Киргизская строительная компания Meadi LLC подала иск против министерства иностранных дел Азербайджана из-за задолженности по оплате выполненных работ, пишет EADaily.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

Долг составляет более 3 миллионов долларов за проект строительства Азербайджано-Киргизского парка дружбы в Бишкеке.

История проекта

Разработка проектов парка и школы имени Гейдара Алиева завершилась в 2019 году. На реализацию обоих объектов было выделено свыше 8 миллионов долларов. Строительные работы завершились в 2022 году торжественным открытием, на котором присутствовали президенты двух стран.

 Заявление о задолженности

Спустя три года после завершения строительства компания Meadi LLC заявила о неполной оплате со стороны правительства Азербайджана. Они неоднократно обращались в МИД За разрешением вопроса, но получили отказ.

 Стороны процесса

В исковом заявлении также фигурирует Министерство финансов Азербайджана в качестве соответчика. Однако представители Минфина выразили несогласие с привлечением их к делу, поскольку не были стороной договора.

 Позиция МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана настаивает на отклонении иска, утверждая, что срок исковой давности истёк.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Водостойкие панели Senso Wall обновляют ванную без ремонта — ouest-france
Недвижимость
Водостойкие панели Senso Wall обновляют ванную без ремонта — ouest-france
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Недвижимость
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports
Микси, боб и кроп вошли в тренды коротких стрижек для седых волос в 2026 году
Киргизская компания Meadi LLC судится с МИД Азербайджана из-за долга в $3 млн
После праздников важно заранее готовиться к рабочему дню – психолог Абравитова
Макрон пообещал дать отпор ЕС из-за торгового соглашения с Южной Америкой
Вытянутые побеги указывают на дефицит освещения в доме — RHS
Тест драйв выявил проблемы трансмиссии без подъёмника
Тренировки по принципам SEAL развивают силу и выносливость — menshealth
Передозировка витаминов усиливает нагрузку на почки — терапевт Лишин
Праздничные траты стоит планировать заранее – финансовый советник Карпычева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.