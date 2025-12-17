Новогодние подарки легко загоняют в долги: простое правило спасает бюджет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Даже если планирование новогодних расходов началось в последний момент, стоит заранее определить общую сумму на подарки и придерживаться ее. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Новогодние покупки
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодние покупки

Она отметила, что даже если сезон праздничных покупок уже начался, важно определить четкий лимит расходов. Специалист советует рассчитать общую сумму, которую можно направить на подарки, учитывая, что январь традиционно становится менее стабильным месяцем по доходам.

"Даже если планирование началось поздно, стоит обозначить сумму, которую вы готовы выделить на подарки. Важно учитывать январские каникулы и возможные задержки поступлений. Лучше заранее распределить, кому и на какие суммы вы будете делать подарки — это поможет не выйти за рамки бюджета", — подчеркнула Карпычева.

Эксперт напомнила, что если человек уже потратил больше запланированного, не стоит упрекать себя. Чувство вины мешает рационально подойти к управлению финансами. В такой ситуации важно спокойно пересмотреть бюджет, определить, какие статьи расходов можно временно сократить.

"Если вы понимаете, что потратили больше, чем планировали, самое главное — не брать кредиты и не пользоваться кредитной картой. Ошибки в планировании случаются у всех, но важно сосредоточиться на том, какие шаги можно предпринять дальше. В спокойном состоянии легче принимать взвешенные решения и выстраивать финансовую стратегию на будущее", — пояснила она.

Карпычева добавила, что в дальнейшем стоит заранее готовиться к праздникам — выделять небольшие суммы в течение года и искать альтернативные способы порадовать близких. По ее словам, внимание, забота и участие нередко оказываются ценнее дорогих подарков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
