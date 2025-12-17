Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микси, боб и кроп вошли в тренды коротких стрижек для седых волос в 2026 году
Киргизская компания Meadi LLC судится с МИД Азербайджана из-за долга в $3 млн
После праздников важно заранее готовиться к рабочему дню – психолог Абравитова
Тест драйв выявил проблемы трансмиссии без подъёмника
Тренировки по принципам SEAL развивают силу и выносливость — menshealth
Передозировка витаминов усиливает нагрузку на почки — терапевт Лишин
Праздничные траты стоит планировать заранее – финансовый советник Карпычева
Во французской деревне нашли три кувшина с римскими монетами — нумизмат Женевьев
Владимир Винокур не собирается завершать карьеру

Советский стаж как волшебная палочка: как получить достойную прибавку к пенсии

Перерасчёт пенсии за советский стаж проводится не автоматически
Экономика

Введение ежегодной доплаты — значимое изменение, которое может существенно улучшить финансовое положение пенсионеров, чьи пенсии оказались ниже ожидаемого уровня.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Частые ошибки в подсчете трудового стажа, особенно периода работы в советское время, приводят к занижению выплат. Учитывая изменения в пенсионной системе, тема пересмотра пенсий становится все более актуальной.

Корректировка пенсии за советский стаж

Проблемы занижения пенсий могут возникать по разным причинам. Во-первых, граждане часто недостаточно осведомлены о своих правах. Многие не знают, что имеют право на перерасчет пенсии, если считают, что стаж был учтен неверно. Во-вторых, бюрократические ошибки и недостаточная автоматизация процессов в пенсионных фондах также играют свою роль. Поэтому важно обращаться за помощью к специалистам, способным помочь разобраться в вопросах пенсионного обеспечения.

Перерасчет выплат с учетом советского стажа

Доплата за каждый год стажа — это возможность, о которой стоит знать всем пенсионерам, особенно тем, кто работал в советское время. С 2024 года в России планируется реализация изменений, позволяющих пенсионерам пересчитывать выплаты с учетом всего трудового стажа, включая советский период. Это стало ответом на многочисленные обращения граждан и общественных организаций, подчеркивавших необходимость пересмотра пенсионных начислений.

Для успешного перерасчета пенсии необходимо собрать все документы, подтверждающие трудовой стаж: трудовые книжки, справки с работы и другие подтверждения стажа за советский период. В случае сложностей со сбором документов, пенсионеры могут обратиться за помощью к юристам или правозащитным организациям.

Важно помнить, что процесс перерасчета может занять время. Поэтому пенсионерам рекомендуется обращаться в Социальный фонд как можно раньше, чтобы избежать задержек в получении выплат, сообщает "ПроНедра".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Красота и стиль
Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
Недвижимость
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports
Микси, боб и кроп вошли в тренды коротких стрижек для седых волос в 2026 году
Киргизская компания Meadi LLC судится с МИД Азербайджана из-за долга в $3 млн
После праздников важно заранее готовиться к рабочему дню – психолог Абравитова
Макрон пообещал дать отпор ЕС из-за торгового соглашения с Южной Америкой
Вытянутые побеги указывают на дефицит освещения в доме — RHS
Тест драйв выявил проблемы трансмиссии без подъёмника
Тренировки по принципам SEAL развивают силу и выносливость — menshealth
Передозировка витаминов усиливает нагрузку на почки — терапевт Лишин
Праздничные траты стоит планировать заранее – финансовый советник Карпычева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.