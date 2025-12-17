Курьеры в Москве зарабатывают больше айтишников? При каких условиях имеют высокий доход

Согласно данным сервиса SuperJob, оплата труда курьеров в столице достигла отметки в 300 тысяч рублей.
Следует отметить, что данная сумма доступна лишь специалистам по доставке, использующим автомобильный транспорт. Указанная зарплата в 300 тысяч рублей является максимальной и предполагает выполнение большого объема заказов.
В среднем курьеры на автомобилях в Москве зарабатывают около 135 тысяч рублей, в то время как в других крупных городах России их доход не падает ниже 80 тысяч рублей.
Заработок курьеров, осуществляющих доставку пешком или на электросамокатах, имеет незначительные отличия. Такие работники в Москве при полной занятости получают в среднем 150 тысяч рублей, а в других крупных городах России — около 90 тысяч рублей и выше, сообщает "Постньюс".
Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.