Курьеры в Москве зарабатывают больше айтишников? При каких условиях имеют высокий доход

Курьеры в Москве зарабатывают больше офисных специалистов — SuperJob

Согласно данным сервиса SuperJob, оплата труда курьеров в столице достигла отметки в 300 тысяч рублей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) курьер

Оплата для автомобильных курьеров

Следует отметить, что данная сумма доступна лишь специалистам по доставке, использующим автомобильный транспорт. Указанная зарплата в 300 тысяч рублей является максимальной и предполагает выполнение большого объема заказов.

Средние значения зарплат

В среднем курьеры на автомобилях в Москве зарабатывают около 135 тысяч рублей, в то время как в других крупных городах России их доход не падает ниже 80 тысяч рублей.

Зарплаты пеших и курьеров на электросамокатах

Заработок курьеров, осуществляющих доставку пешком или на электросамокатах, имеет незначительные отличия. Такие работники в Москве при полной занятости получают в среднем 150 тысяч рублей, а в других крупных городах России — около 90 тысяч рублей и выше, сообщает "Постньюс".