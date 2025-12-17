Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От постельного белья в плацкарте можно отказаться — РЖД
Цельнозерновой хлеб сохраняет сытость без скачков сахара — диетологи
Постоянный скроллинг вызывает утомление и зависимость – невролог Орлов
Произведения искусства становятся частью оформления кухонь — Real Simple
Риск ради спасения других подавляет страх смерти — психотерапевт Файнзильберг
Стас Пьеха признался, что крайне редко видится с сыном
Активный сабвуфер добавил глубокие низкие частоты без шума — Autoblog
Редкий тюлень-монах появился у Порту-дель-Лидо в Венеции — ANSA
Естественные оттенки волос вытесняют блонд в сезоне 2026 года — E.M.Foco

Курьеры в Москве зарабатывают больше айтишников? При каких условиях имеют высокий доход

Курьеры в Москве зарабатывают больше офисных специалистов — SuperJob
Экономика

Согласно данным сервиса SuperJob, оплата труда курьеров в столице достигла отметки в 300 тысяч рублей.

курьер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
курьер

Оплата для автомобильных курьеров

Следует отметить, что данная сумма доступна лишь специалистам по доставке, использующим автомобильный транспорт. Указанная зарплата в 300 тысяч рублей является максимальной и предполагает выполнение большого объема заказов.

Средние значения зарплат

В среднем курьеры на автомобилях в Москве зарабатывают около 135 тысяч рублей, в то время как в других крупных городах России их доход не падает ниже 80 тысяч рублей.

Зарплаты пеших и курьеров на электросамокатах

Заработок курьеров, осуществляющих доставку пешком или на электросамокатах, имеет незначительные отличия. Такие работники в Москве при полной занятости получают в среднем 150 тысяч рублей, а в других крупных городах России — около 90 тысяч рублей и выше, сообщает "Постньюс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Садоводство, цветоводство
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
Недвижимость
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением Александр Рощин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Курьеры в Москве зарабатывают больше офисных специалистов — SuperJob
Произведения искусства становятся частью оформления кухонь — Real Simple
Риск ради спасения других подавляет страх смерти — психотерапевт Файнзильберг
Стас Пьеха признался, что крайне редко видится с сыном
Вулкан Безымянный на Камчатке вырос почти до прежнего уровня
Спатифиллум очищает воздух и цветёт зимой — EnergoZrouti.cz
Активный сабвуфер добавил глубокие низкие частоты без шума — Autoblog
Вафли "Три сыра" можно жарить оладьями без вафельницы
Совпадение личного и семейного кризиса повышает риск развода — семейный психолог
Птицы распознают тревожные сигналы друг друга — орнитолог Кеннерли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.