В Госдуме оценили перспективы полного списания ипотеки за рождение четвертого ребенка

Списание ипотеки за рождение четвертого ребенка возможно — депутат Бессараб
Экономика

Списание ипотечных кредитов за рождение четвертого ребенка в России — мера вполне реализуемая. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Многодетная семья
Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Многодетная семья

Ранее Нина Останина в беседе с "Лентой.ру" предложила распространить семейную ипотеку на большее число регионов России, а также рассмотреть возможность списания долга после рождения четвертого ребенка.

Бессараб отметила, что реализация подобной инициативы в России возможна, при этом списание ипотечных кредитов должно осуществляться за счет государственных средств. Она подчеркнула, что аналогичные меры уже применяются в ряде стран и направлены на поощрение рождаемости.

"Я считаю, что реализация такой меры в России вполне возможна. Подобные решения уже применяются в ряде стран, например в Объединенных Арабских Эмиратах, они направлены на поощрение деторождения. Такие кредиты должны списываться не за счет финансовых организаций, а за счет государства. Именно за такими инициативами — будущее стран, их развитие и рост рождаемости", — подчеркнула парламентарий.

Депутат отметила, что такая мера не может быть реализована в следующем году, потому что сейчас перед страной стоят масштабные задачи по укреплению научного и технологического потенциала и достижению полного суверенитета России. После решения этих вопросов, подчеркнула депутат, государство сможет сосредоточиться на поддержке многодетных семей и развитии многопоколенной модели общества.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
