Меньше мусора — больше денег: жителей Южной Кореи будут получать выплаты за сокращение пищевых отходов

В Южной Корее образуется гораздо больше пищевых отходов в расчёте на одного жителя, чем в среднем по миру, а финансирование сбора и переработки этих отходов обходится в колоссальные суммы.
В среду администрация Сеула анонсировала запуск "системы премирования за уменьшение пищевых отходов", в рамках которой домовладения, демонстрирующие снижение объёмов утилизируемых пищевых отходов, будут поощряться денежными выплатами.
Этот проект ориентирован на домохозяйства, использующие специальные контейнеры с радиочастотной идентификацией (RFID), которые автоматически измеряют вес выброшенных продуктов питания.
Жители, сократившие количество пищевых отходов на 10-30% или более в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, смогут получить до 5000 баллов за оценочный период, что соответствует приблизительно 5000 вонам (около $3,3), сообщает Korea Herald.
