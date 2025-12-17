Южнокорейский феникс: Samsung возвращает себе трон, оставив позади HUAWEI и Xiaomi

Samsung вырвалась в лидеры по темпам роста продаж смартфонов в России — "М.Видео"

Компания "М.Видео" подвела итоги первых трех кварталов 2025 года и определила лидеров по темпам роста продаж смартфонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Samsung Electronics stand at GSMA Barcelona 20080211

Согласно официальному пресс-релизу, первое место по динамике роста в денежном выражении заняла компания Samsung. За южнокорейским гигантом следуют HUAWEI, realme, POCO и Xiaomi.

Увеличение доли Samsung на рынке смартфонов

Ритейлер отмечает, что доля Samsung на российском рынке смартфонов выросла с 16,6% в аналогичном периоде прошлого года до 20% в текущем году, сообщает Газета.Ru.

Факторы роста

Такой значительный рост доли Samsung был обусловлен несколькими факторами: расширением ассортимента моделей, особенно в среднем ценовом сегменте, обновлением ключевых устройств и укреплением позиций в наиболее популярных ценовых категориях.

Общий объём российского рынка смартфонов за первые три квартала 2025 года оценивается примерно в 460 миллиардов рублей.