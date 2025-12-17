Серебро круче золота? Рынок замер в ожидании нового скачка цен

Серебро обновило исторический максимум — Comex

Стоимость фьючерсных контрактов на серебро (тройская унция) достигла рекордной отметки в $66.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Серебрянные слитки и монеты

Информация об этом появилась 17 декабря, согласно данным, полученным с торговой площадки Comex, входящей в структуру Нью-Йоркской товарной биржи.

Взлёт серебра: новый исторический пик

Анализ торговых данных Comex показывает, что к 06:01 по московскому времени цена фьючерса на серебро увеличилась на 4,07% по сравнению с предыдущим торговым днем, достигнув отметки $66,175 за унцию. Это первый случай, когда цена преодолела границу в 66 долларов.

Золото также растёт

Параллельно с этим фьючерсы на золото с поставкой в 2026 году на Comex демонстрировали цену в $4342, сообщают Известия.