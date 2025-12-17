200 долларов каждые три месяца: жители Маршалловых островов будут получать выплаты

На Маршалловых островах стартовала программа безусловного базового дохода

Впервые на Маршалловых островах стартовала национальная программа по выплате безусловного базового дохода.

Фото: commons.wikimedia.org by mrlins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Building in Majuro, Marshall Islands

Условия и способы получения выплат

Согласно этой инициативе, каждому жителю тихоокеанского архипелага полагается около 200 долларов каждые три месяца. Первые выплаты были осуществлены в конце предыдущего месяца.

Граждане могут выбрать удобный для себя способ получения средств: непосредственно на банковский счет, посредством чека или в цифровой валюте через государственный электронный кошелек, использующий блокчейн-технологии.

Цели программы и комментарии правительства

Дэвид Пол, министр финансов Маршалловых островов, отметил, что сумма в 200 долларов, выплачиваемая раз в квартал, не станет причиной отказа от трудовой деятельности, но положительно повлияет на общее настроение населения.

Он подчеркнул, что эти выплаты являются частью правительственной стратегии, направленной на борьбу с растущей стоимостью жизни и сокращение оттока населения из страны, пишет Газета.Ru со ссылкой на The Guardian.

Контекст и финансирование

Маршалловы острова — это архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией, с населением приблизительно 42 тысячи человек. Финансирование программы безусловного базового дохода осуществляется из специального фонда, созданного в рамках договора с Соединенными Штатами Америки.

Данное соглашение предусматривает, в частности, выплату компенсаций Маршалловым островам за десятилетия ядерных испытаний, проводившихся Вашингтоном на их территории.