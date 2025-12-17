200 долларов каждые три месяца: жители Маршалловых островов будут получать выплаты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На Маршалловых островах стартовала программа безусловного базового дохода
Экономика

Впервые на Маршалловых островах стартовала национальная программа по выплате безусловного базового дохода.

Building in Majuro, Marshall Islands
Фото: commons.wikimedia.org by mrlins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Building in Majuro, Marshall Islands

Условия и способы получения выплат

Согласно этой инициативе, каждому жителю тихоокеанского архипелага полагается около 200 долларов каждые три месяца. Первые выплаты были осуществлены в конце предыдущего месяца.

Граждане могут выбрать удобный для себя способ получения средств: непосредственно на банковский счет, посредством чека или в цифровой валюте через государственный электронный кошелек, использующий блокчейн-технологии.

Цели программы и комментарии правительства

Дэвид Пол, министр финансов Маршалловых островов, отметил, что сумма в 200 долларов, выплачиваемая раз в квартал, не станет причиной отказа от трудовой деятельности, но положительно повлияет на общее настроение населения.

Он подчеркнул, что эти выплаты являются частью правительственной стратегии, направленной на борьбу с растущей стоимостью жизни и сокращение оттока населения из страны, пишет Газета.Ru со ссылкой на The Guardian.

Контекст и финансирование

Маршалловы острова — это архипелаг в Тихом океане, расположенный между Гавайями и Австралией, с населением приблизительно 42 тысячи человек. Финансирование программы безусловного базового дохода осуществляется из специального фонда, созданного в рамках договора с Соединенными Штатами Америки.

Данное соглашение предусматривает, в частности, выплату компенсаций Маршалловым островам за десятилетия ядерных испытаний, проводившихся Вашингтоном на их территории.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
