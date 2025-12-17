Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вот где живут лучше всех на пенсии: список регионов с самыми щедрыми выплатами

В 10 регионах России пенсии неработающих превысили 30 тыс. рублей — СФР
Экономика

Согласно информации Социального фонда России, в десяти субъектах Российской Федерации средние пенсионные выплаты для пенсионеров, не осуществляющих трудовую деятельность, превысили 30 тысяч рублей.

Пенсионеры в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пенсионеры в парке

Наиболее высокие показатели зафиксированы в Чукотском автономном округе, где данная выплата составляет более 41 тысячи рублей.

Статистика по отдельным регионам

В обнародованном документе представлены следующие данные о средней величине пенсионного обеспечения для неработающих пенсионеров в ряде регионов: Республика Коми — 30 669 рублей, Архангельская область — 30 505 рублей, Ненецкий автономный округ — 37 222 рубля, Мурманская область — 33 079 рублей, Ханты-Мансийский автономный округ — 35 721 рубль, Ямало-Ненецкий автономный округ — 35 581 рубль, Республика Саха (Якутия) — 32 221 рубль, Камчатский край — 36 598 рублей, Магаданская область — 36 356 рублей, Сахалинская область — 32 592 рубля.

Общероссийские показатели

В масштабах страны средний размер пенсионных выплат составляет 23 530 рублей. При этом для работающих пенсионеров данный показатель равен 21 373 рублям, а для неработающих — 24 006 рублям, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
