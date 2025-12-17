Тикают алмазные часы: что будет с ценами и рынком

Экономически выгодные мировые запасы алмазного сырья, оцениваемые в 1,8 миллиарда карат, при текущей добыче в 90 миллионов карат в год, могут быть исчерпаны в течение 20 лет.
Об этом сообщил Сергей Тахиев, руководитель управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы".
По словам Тахиева, более половины этих запасов сосредоточено в России, значительная часть оставшейся доли приходится на страны Африки, такие как Ботсвана и Ангола. При этом Австралия утратила свою роль на рынке, а Канада не оказывает существенного влияния на глобальное распределение алмазных ресурсов.
Топ-менеджер "Алросы" подчеркнул, что при сокращении ежегодных объемов мировой добычи, имеющихся запасов в 1,8 миллиарда карат может хватить на 50-60 лет и даже больше. Он выразил уверенность в том, что алмазы, как явление мировой истории и культуры, не исчезнут, несмотря на сокращение их количества, пишет РИА Новости.
Тахиев также отметил, что ожидать острого дефицита алмазов не стоит, однако выразил надежду на постепенное восстановление цен в обозримом будущем.
Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.