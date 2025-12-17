Тикают алмазные часы: что будет с ценами и рынком

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Экономически выгодные мировые запасы алмазного сырья, оцениваемые в 1,8 миллиарда карат, при текущей добыче в 90 миллионов карат в год, могут быть исчерпаны в течение 20 лет.

алмаз
Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
алмаз

Об этом сообщил Сергей Тахиев, руководитель управления корпоративных финансов и связей с инвесторами "Алросы". 

Оценка запасов алмазов

По словам Тахиева, более половины этих запасов сосредоточено в России, значительная часть оставшейся доли приходится на страны Африки, такие как Ботсвана и Ангола. При этом Австралия утратила свою роль на рынке, а Канада не оказывает существенного влияния на глобальное распределение алмазных ресурсов.

Сценарии развития алмазного рынка

Топ-менеджер "Алросы" подчеркнул, что при сокращении ежегодных объемов мировой добычи, имеющихся запасов в 1,8 миллиарда карат может хватить на 50-60 лет и даже больше. Он выразил уверенность в том, что алмазы, как явление мировой истории и культуры, не исчезнут, несмотря на сокращение их количества, пишет РИА Новости.

Тахиев также отметил, что ожидать острого дефицита алмазов не стоит, однако выразил надежду на постепенное восстановление цен в обозримом будущем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
