Снимите розовые очки: глава McDonald's озвучил жёсткое правило карьерного взлёта

Глава McDonald's Кемпчински поделился советом для карьерного роста
Экономика

57-летний генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински поделился своим ключевым советом по карьерному росту. Он предупредил, что его слова могут показаться кому-то неприятными.

Инженеры на рабочем месте
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инженеры на рабочем месте

Самостоятельный путь к успеху

"Помните: никто не заинтересован в вашей карьере так, как вы сами", — заявил Кемпчински.

Он подчеркнул, что надежда на кого-то, кто приведёт вас к успеху и позаботится о вашем развитии, конечно, приятна, если это правда, но полагаться нужно только на себя.

Многие эксперты, включая Генри Блоджета из Business Insider, давно советуют людям воспринимать свою карьеру как собственный бизнес.

Ответственность за свою карьеру

Блоджет отмечал, что многие в начале карьеры наивно полагают, что за их успех отвечают другие. Он подчеркивал, что привычная система с наставниками и четкими требованиями рано или поздно перестаёт работать, и человек остаётся один на один со своими целями.

Совет по личной эффективности

Также Кемпчински поделился советом, как эффективно управлять своим временем, энергией и вниманием: быть организованным. Он рассказал о поддержании порядка в почте, компьютере и на рабочем месте, что, по его словам, помогает ему оставаться сосредоточенным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
