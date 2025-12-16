Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шлем Тора находится на расстоянии 12 тысяч световых лет — fanpage
Ferrari изменила геометрию цилиндров под стадионные поршни — Autoblog
Имя Павла Воли второй раз вошло в Книгу рекордов России
Глэмпинги и экодеревню запланировали в районах Саратовской области — Щелканова
Китайский гибискус требует прохладного и светлого помещения зимой — Dum&Zahrada
Рыбные консервы остаются востребованными среди покупателей
Еврокомиссия готовит отмену запрета ДВС с 2035 года — Reuters
Дело Долиной увеличило расходы покупателей на проверки жилья — брокер Ракута
Часы на Марсе опережают земные на 477 микросекунд — The Astronomical Journal

Вывели на чистую воду: камеры в Англии ошибочно штрафовали

В Англии камеры контроля скорости привели к ошибочному выписыванию штрафов
Экономика

Национальная дорожная служба Англии сообщила о случаях ошибочного выписывания штрафов за превышение скорости из-за неполадки в системе камер контроля скорости.

Камера фиксации
Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Камера фиксации

Исправление аномалии

Правительственное ведомство заявило о разработке обновления для устранения сбоя, обнаруженного в функционировании определённых камер, взаимодействующих с дорожными знаками на отдельных автомагистралях класса A.

Признание ошибки и извинения

Представители ведомства признали, что "некоторое число граждан" были несправедливо оштрафовано, и принесли извинения.

Причины ошибочных срабатываний

По словам представителя Национальной дорожной службы, "сбой вызывал периодическую небольшую задержку между активацией камеры и отображением знака ограничения скорости, что приводило к ошибочной фиксации нарушений после изменения скоростного режима".

Статистика ошибочных срабатываний

Агентство сообщило, что с 2021 года было зафиксировано приблизительно 2650 "ложных срабатываний камер" на проблемных участках дорог, что составляет менее двух случаев в день, сообщает Sky News.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Еда и рецепты
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Деревья зимуют спокойнее: простой приём защиты, о котором многие вспоминают, когда ущерб уже нанесён
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Морозно-розовый оттенок стал главным трендом зимнего макияжа — InStyle
Шлем Тора находится на расстоянии 12 тысяч световых лет — fanpage
В Англии камеры контроля скорости привели к ошибочному выписыванию штрафов
Ferrari изменила геометрию цилиндров под стадионные поршни — Autoblog
Имя Павла Воли второй раз вошло в Книгу рекордов России
Оптимальный уровень влажности в жилых помещениях составляет 40-60%
Глэмпинги и экодеревню запланировали в районах Саратовской области — Щелканова
Курицу запекают с медом и чесноком 45 – 65 минут при 200°C
Китайский гибискус требует прохладного и светлого помещения зимой — Dum&Zahrada
Растяжка бедер снижает мышечное напряжение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.