Вывели на чистую воду: камеры в Англии ошибочно штрафовали

В Англии камеры контроля скорости привели к ошибочному выписыванию штрафов

Национальная дорожная служба Англии сообщила о случаях ошибочного выписывания штрафов за превышение скорости из-за неполадки в системе камер контроля скорости.

Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера фиксации

Исправление аномалии

Правительственное ведомство заявило о разработке обновления для устранения сбоя, обнаруженного в функционировании определённых камер, взаимодействующих с дорожными знаками на отдельных автомагистралях класса A.

Признание ошибки и извинения

Представители ведомства признали, что "некоторое число граждан" были несправедливо оштрафовано, и принесли извинения.

Причины ошибочных срабатываний

По словам представителя Национальной дорожной службы, "сбой вызывал периодическую небольшую задержку между активацией камеры и отображением знака ограничения скорости, что приводило к ошибочной фиксации нарушений после изменения скоростного режима".

Статистика ошибочных срабатываний

Агентство сообщило, что с 2021 года было зафиксировано приблизительно 2650 "ложных срабатываний камер" на проблемных участках дорог, что составляет менее двух случаев в день, сообщает Sky News.