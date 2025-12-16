Вывели на чистую воду: камеры в Англии ошибочно штрафовали

Национальная дорожная служба Англии сообщила о случаях ошибочного выписывания штрафов за превышение скорости из-за неполадки в системе камер контроля скорости.
Правительственное ведомство заявило о разработке обновления для устранения сбоя, обнаруженного в функционировании определённых камер, взаимодействующих с дорожными знаками на отдельных автомагистралях класса A.
Представители ведомства признали, что "некоторое число граждан" были несправедливо оштрафовано, и принесли извинения.
По словам представителя Национальной дорожной службы, "сбой вызывал периодическую небольшую задержку между активацией камеры и отображением знака ограничения скорости, что приводило к ошибочной фиксации нарушений после изменения скоростного режима".
Агентство сообщило, что с 2021 года было зафиксировано приблизительно 2650 "ложных срабатываний камер" на проблемных участках дорог, что составляет менее двух случаев в день, сообщает Sky News.
