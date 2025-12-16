Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шлем Тора находится на расстоянии 12 тысяч световых лет — fanpage
В Англии камеры контроля скорости привели к ошибочному выписыванию штрафов
Ferrari изменила геометрию цилиндров под стадионные поршни — Autoblog
Имя Павла Воли второй раз вошло в Книгу рекордов России
Глэмпинги и экодеревню запланировали в районах Саратовской области — Щелканова
Китайский гибискус требует прохладного и светлого помещения зимой — Dum&Zahrada
Еврокомиссия готовит отмену запрета ДВС с 2035 года — Reuters
Дело Долиной увеличило расходы покупателей на проверки жилья — брокер Ракута
Часы на Марсе опережают земные на 477 микросекунд — The Astronomical Journal

В праздники и в будни без них никуда: как рыбные консервы налаживают контакты с покупателями

Рыбные консервы остаются востребованными среди покупателей
Экономика

Консервы продолжают играть ключевую роль в ассортименте рыбной продукции.

консервы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
консервы

Инна Санникова, руководитель компании "Дальпромрыба", производящей консервы из различных видов рыб под брендами "Капитан Вкусов" и "Магуро", подчеркнула две основные причины популярности консервов среди покупателей.

Формирование продуктового запаса

Во-первых, люди стремятся создать дома определенный запас продуктов. Консервы, благодаря длительному сроку хранения и нетребовательности к условиям, становятся незаменимым помощником, когда нужно оперативно подготовиться к приему гостей или приготовить еду для себя.

Ингредиент для праздничных блюд

Во-вторых, как отметила Инна Санникова, консервированная рыба является ингредиентом многих известных и любимых в России праздничных блюд. Салаты с использованием печени трески или красной рыбы, а также бутерброды со шпротами часто украшают столы во время домашних праздников.

"Дальпромрыба" активно продвигает консервы из тунца, которые легко адаптируются для приготовления блюд различных кухонь мира, включая те, которые потребители привыкли видеть в ресторанных меню, например, салат нисуаз из свежих овощей, варёных яиц, анчоусов, тунца (часто консервированного) и оливок с пикантной заправкой на основе оливкового масла и уксуса.

Обратная связь

Для дальнейшего развития категории рыбных консервов производителям необходимо не просто выставлять продукцию на полки и соревноваться в ценовой политике, но и налаживать активную коммуникацию с потребителями, уверена руководитель "Дальпромрыбы", пишет Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Еда и рецепты
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Популярное
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость

Узнайте, как правильно выполнять отжимания после 50 лет, чтобы сохранить силу, функциональность и избежать травм. Советы и вариации от экспертов.

Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Деревья зимуют спокойнее: простой приём защиты, о котором многие вспоминают, когда ущерб уже нанесён
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Доход с накоплений под контролем: как государство считает налог по вкладам
Последние материалы
Морозно-розовый оттенок стал главным трендом зимнего макияжа — InStyle
Шлем Тора находится на расстоянии 12 тысяч световых лет — fanpage
В Англии камеры контроля скорости привели к ошибочному выписыванию штрафов
Ferrari изменила геометрию цилиндров под стадионные поршни — Autoblog
Имя Павла Воли второй раз вошло в Книгу рекордов России
Оптимальный уровень влажности в жилых помещениях составляет 40-60%
Глэмпинги и экодеревню запланировали в районах Саратовской области — Щелканова
Курицу запекают с медом и чесноком 45 – 65 минут при 200°C
Китайский гибискус требует прохладного и светлого помещения зимой — Dum&Zahrada
Растяжка бедер снижает мышечное напряжение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.