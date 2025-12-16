В праздники и в будни без них никуда: как рыбные консервы налаживают контакты с покупателями

Рыбные консервы остаются востребованными среди покупателей

Консервы продолжают играть ключевую роль в ассортименте рыбной продукции.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain консервы

Инна Санникова, руководитель компании "Дальпромрыба", производящей консервы из различных видов рыб под брендами "Капитан Вкусов" и "Магуро", подчеркнула две основные причины популярности консервов среди покупателей.

Формирование продуктового запаса

Во-первых, люди стремятся создать дома определенный запас продуктов. Консервы, благодаря длительному сроку хранения и нетребовательности к условиям, становятся незаменимым помощником, когда нужно оперативно подготовиться к приему гостей или приготовить еду для себя.

Ингредиент для праздничных блюд

Во-вторых, как отметила Инна Санникова, консервированная рыба является ингредиентом многих известных и любимых в России праздничных блюд. Салаты с использованием печени трески или красной рыбы, а также бутерброды со шпротами часто украшают столы во время домашних праздников.

"Дальпромрыба" активно продвигает консервы из тунца, которые легко адаптируются для приготовления блюд различных кухонь мира, включая те, которые потребители привыкли видеть в ресторанных меню, например, салат нисуаз из свежих овощей, варёных яиц, анчоусов, тунца (часто консервированного) и оливок с пикантной заправкой на основе оливкового масла и уксуса.

Обратная связь

Для дальнейшего развития категории рыбных консервов производителям необходимо не просто выставлять продукцию на полки и соревноваться в ценовой политике, но и налаживать активную коммуникацию с потребителями, уверена руководитель "Дальпромрыбы", пишет Fishnews.