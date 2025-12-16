Гигант падает? В немецкой промышленности зреет бунт

Глава BDI Лейбингер описал атмосферу в компаниях Германии как агрессивную

По словам главы Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Петера Лейбингера, в деловых кругах Германии присутствуют "крайне негативные" настроения.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Он выразил глубокое разочарование медленными темпами реформ, проводимых федеральным правительством. В интервью Süddeutschen Zeitung Лейбингер отметил, что в компаниях царит "откровенно агрессивная" атмосфера.

Инициатива упущена

Лейбингер подчеркнул резкий контраст с периодом начала работы нынешнего правительства, когда, несмотря на сложную ситуацию в экономике, преобладал оптимизм. Однако, по его мнению, правительство упустило инициативу в течение лета.

"Проблемы никуда не делись, но разочарование в компаниях достигло небывалых масштабов", — заявил он, указав на продолжительную рецессию, спад производства, низкий рост производительности, бюрократию, нехватку квалифицированных кадров и недостаточную гибкость, которые замедляют развитие немецкого бизнеса.

Китайская конкуренция

Особую обеспокоенность у Лейбингера вызывает конкуренция со стороны китайских компаний, которые, по его мнению, представляют угрозу для ключевых отраслей немецкой экономики.

"Наше промышленное ядро находится в опасности, потому что Китай воссоздаёт нашу бизнес-модель, и это обходится дешевле и, что самое главное, намного быстрее делается, чем мы", — добавил глава BDI.

Лейбингер подчеркнул, что немецкая бизнес-модель по-прежнему имеет сильные стороны, особенно в производстве технологически сложных продуктов. Он выразил уверенность в том, что спрос на эти продукты останется высоким.