Гигант падает? В немецкой промышленности зреет бунт

По словам главы Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Петера Лейбингера, в деловых кругах Германии присутствуют "крайне негативные" настроения.
Он выразил глубокое разочарование медленными темпами реформ, проводимых федеральным правительством. В интервью Süddeutschen Zeitung Лейбингер отметил, что в компаниях царит "откровенно агрессивная" атмосфера.
Лейбингер подчеркнул резкий контраст с периодом начала работы нынешнего правительства, когда, несмотря на сложную ситуацию в экономике, преобладал оптимизм. Однако, по его мнению, правительство упустило инициативу в течение лета.
"Проблемы никуда не делись, но разочарование в компаниях достигло небывалых масштабов", — заявил он, указав на продолжительную рецессию, спад производства, низкий рост производительности, бюрократию, нехватку квалифицированных кадров и недостаточную гибкость, которые замедляют развитие немецкого бизнеса.
Особую обеспокоенность у Лейбингера вызывает конкуренция со стороны китайских компаний, которые, по его мнению, представляют угрозу для ключевых отраслей немецкой экономики.
"Наше промышленное ядро находится в опасности, потому что Китай воссоздаёт нашу бизнес-модель, и это обходится дешевле и, что самое главное, намного быстрее делается, чем мы", — добавил глава BDI.
Лейбингер подчеркнул, что немецкая бизнес-модель по-прежнему имеет сильные стороны, особенно в производстве технологически сложных продуктов. Он выразил уверенность в том, что спрос на эти продукты останется высоким.
