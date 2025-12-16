Пузырь грозит крахом: почему рост AI может обернуться катастрофой для фондового рынка

Спрогнозирован рост глобальных AI-затрат в 2026 году — idnes

Уже около трёх лет OpenAI является эпицентром глобальной AI-мании, в первую очередь благодаря ChatGPT. Этот ажиотаж привлёк беспрецедентные инвестиции в технологический сектор, взвинтив акции до рекордных уровней.

Однако на фоне этих бурных финансовых потоков растёт беспокойство относительно устойчивости этого тренда. Все чаще звучат опасения о возможном формировании "пузыря" в сфере искусственного интеллекта, готового лопнуть.

Признаки скептицизма

Растущий скептицизм проявляется в нескольких областях. Акции Nvidia пережили заметное снижение в последние недели, а Oracle упала в цене после заявления о резком увеличении расходов на AI. Инвесторы проявляют осторожность даже в отношении компаний, тесно связанных с OpenAI.

Инвестиционное сообщество разделено: одни ожидают замедления развития AI к 2026 году, другие убеждены, что сейчас идеальное время для увеличения ставок на эту прорывную технологию.

Затраты и рентабельность

Проблемы AI связаны не только с его применением, но и с огромными затратами на разработку и сомнением, готовы ли клиенты платить за AI-услуги в долгосрочной перспективе. Ответы на эти вопросы могут оказать значительное влияние на будущее фондового рынка.

Ограничения роста

Рост индекса S&P 500, увеличившегося на 30 триллионов долларов, во многом обусловлен несколькими технологическими гигантами. Если рост этих акций замедлится, это ощутят все биржевые индексы.

Долговая нагрузка и риски финансирования

Одной из основных проблем является доступ к капиталу. OpenAI планирует инвестировать до 1,4 триллиона долларов в ближайшие годы, но ее доходы пока не покрывают операционные расходы. Это вызывает опасения по поводу финансирования.

Ключевой риск заключается в том, что миллиарды долларов вкладываются в узкий круг компаний.

Не второй "дотком"

Несмотря на опасения, аналитики отмечают, что ситуация не повторит интернет-пузырь начала 2000-х. Оценки технологических компаний, за исключением некоторых, остаются относительно умеренными, сообщает idnes.