Болезнь больше не ударит по карману: самозанятых россиян ждёт денежная поддержка

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новые законодательные акты, касающиеся эксперимента по предоставлению больничных листов самозанятым гражданам.
Ранее эта категория не имела возможности получения оплат по временной нетрудоспособности из-за ограниченных отчислений.
До недавнего времени самозанятые, не имеющие другого трудоустройства или статуса индивидуального предпринимателя, не могли оформить больничный лист. Это вынуждало их самостоятельно оплачивать медицинские услуги и терять доход в период болезни, поскольку их отчисления ограничивались только налогом на профессиональный доход (НПД).
Государство запускает трехлетний проект (2026–2028 гг.), который позволяет самозанятым на добровольной основе присоединиться к системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, сообщает "Царьград".
Для участия в эксперименте необходимо:
Самозанятые могут выбрать страховую сумму в размере:
Право на получение пособия возникает после шести месяцев непрерывных выплат. Размер пособия будет зависеть от стажа и продолжительности уплаты взносов. Также время участия в эксперименте будет учитываться в общем страховом стаже, влияя на расчёт будущих выплат.
