Болезнь больше не ударит по карману: самозанятых россиян ждёт денежная поддержка

Самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные
Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новые законодательные акты, касающиеся эксперимента по предоставлению больничных листов самозанятым гражданам.

Женщина работает в кафе
Фото: https://unsplash.com by Collins Lesulie is licensed under Free
Женщина работает в кафе

Ранее эта категория не имела возможности получения оплат по временной нетрудоспособности из-за ограниченных отчислений.

 Причины изменений

До недавнего времени самозанятые, не имеющие другого трудоустройства или статуса индивидуального предпринимателя, не могли оформить больничный лист. Это вынуждало их самостоятельно оплачивать медицинские услуги и терять доход в период болезни, поскольку их отчисления ограничивались только налогом на профессиональный доход (НПД).

 Суть эксперимента

Государство запускает трехлетний проект (2026–2028 гг.), который позволяет самозанятым на добровольной основе присоединиться к системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, сообщает "Царьград".

 Условия участия

Для участия в эксперименте необходимо:

  • подать заявление в Социальный фонд России (СФР) до 30 сентября 2027 года;
  • регулярно вносить страховые платежи.

Самозанятые могут выбрать страховую сумму в размере:

  • 35 000 рублей с ежемесячным взносом 1344 рубля;
  •  50 000 рублей с ежемесячным взносом 1920 рублей.

 Право на пособие

Право на получение пособия возникает после шести месяцев непрерывных выплат. Размер пособия будет зависеть от стажа и продолжительности уплаты взносов. Также время участия в эксперименте будет учитываться в общем страховом стаже, влияя на расчёт будущих выплат.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
